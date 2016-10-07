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15 Temmuz Darbe Girişimi

Şehit Astsubay Halisdemir, darbecilerin 'nokta atışı' planını bozmuş

Savaş uçaklarının hedefleri sıfır hatayla vurmasını sağlayan LİMÖS, ASELSAN tarafından üretildi

07 Ekim 2016 16:58

Darbe girişimi sırasında örgüt mensuplarının, "kırmızı" ve "turuncu" olarak belirledikleri hedeflerin savaş uçaklarınca "nokta atışı" ile vurulması için Lazer İşaretleme Mesafe Ölçme Sistemi'ni (LİMÖS) kullanmayı planladıkları ortaya çıktı. Darbeci askerlerden Semih Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek istediği sırada şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulmasıyla darbecilerin LİMÖS planının bozulduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, darbeciler 15 Temmuz gecesi öncelikli vurulacak hedefleri "kırmızı", ikinci öncelikli yerleri ise "turuncu" olarak isimlendirdi. 

Buna göre, Polis Özel Hareket Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) "kırmızı", ele geçirme sırasında başarısız olma durumunda ise Meclis, TÜRKSAT, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Çankaya Köşkü ile stratejik kamu kurumları da "turuncu" olarak işaretlendi.

Hatasız vuracaklardı

Planın ikinci aşamasında ise darbeci olduğu ileri sürülen Semih Terzi, Diyarbakır'dan Ankara'ya geldiği sırada yanındaki binbaşı Fatih Şahin'e aldırdığı LİMÖS ile söz konusu yerlerde işaretleme yaptıracak, darbeci pilotlar da bu noktaları hatasız vuracaktı.

Ömer Halisdemir, Terzi'yi vurunca plan bozuldu

Terzi'nin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek istediği sırada şehit Astsubay Ömer Halisdemir tarafından vurulmasıyla darbecilerin bu planının bozulduğu belirtildi. Darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara semalarında uçan ve şehre bomba yağdıran darbeci pilotların hedef belirleme noktasında zorlandıkları telsiz konuşmalarına yansıdı.

Bordo-bereliler Aksakallı'ya ulaştı

Karargaha giden ve darbeden haberdar olmayan timdeki bordo berelilerin, komutanları aracılığıyla Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'ya ulaşıp Terzi ve Fatih Şahin'in darbecilerin safında yer aldıklarını öğrenmeleriyle gelişmelerin seyri değişti. Bu askerler, karargahtaki darbecileri tutuklamaya başladı. LİMÖS'ü kullanmaya yetkili astsubayın da darbecilere karşı mücadele vermesi, planı tamamen işlevsiz kıldı.

LİMÖS'ü aldırmış

Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit ettiği tespit edilen binbaşı Fatih Şahin'in, 5 Eylül'de Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, "Semih Terzi ile Diyarbakır'dan Ankara'ya geldikleri sırada LİMÖS'ü bizzat kendisinin aldığı" yönündeki sözleri kayıtlara geçmişti.  Şahin, ifadesinde şu bilgileri paylaşmıştı:

"Hazırlıklarımızı yapmaya devam ettik. Ben Suriye alanında görev icra edeceğimizi düşünerek kendime bağlı 12. tabur askerlerinin aldıkları malzemeleri tek tek bu nedenle kontrol ettim. Hatta lazer işaretleme mesafe ölçme, uzun menzilli hava yer telsizi, emiksef telsizi alınmamıştı, onu da aldırdım. Uzun menzilli termal kamera sistemi Gözcü 2'yi aldırdım. Bütün silah ve teçhizatı aldırdım. Semih Terzi kişisel eşyaların alınmaması konusunda talimat verdiği için bu hususu da taburumdaki askerlere ilettim. 16. tabur komutanlığı da bizim gibi hazırlık yaptı. Diyarbakır'a gelirken 12. taburun mühimmatı eksikti. Bu nedenle de mühimmatımızı Diyarbakır'dan alacaktım. Mühimmat takviyesi yapılması konusunda talimat verdim. Bu şekilde hazırlıklarımızı saat 22.40 gibi tamamladık. İki ayrı otobüs ve bir kamyonetle Diyarbakır Havalimanı'na intikal ettik."

LİMÖS-Engerek

Kırsal alanların yanı sıra meskun mahallerde de "özel birlikler" tarafından kullanılan LİMÖS, savaş uçaklarının hedefleri sıfır hatayla vurmasını sağlıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen bu sistemi uygulayan araca "Engerek" adı veriliyor. Yerden işaretleme imkanı sağlayan sistemle mağara içerisindeki hedefler akıllı mühimmatlar aracılığıyla vurulabiliyor.

 

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