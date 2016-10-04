"Şehit Ömer Halisdemir'in ailesine tazminat davası açıldı" iddiası

Darbe girişiminde şehit olan Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, darbeci General Semih Terzi'nin ailesinin kendilerine 90 bin TL'lik tazminat davası açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberler üzerine konunun araştırılması için talimat verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dava açıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Baba Hasan Hüseyin Halisdemir, "90 bin lira Ömer Halisdemir'in öldürdüğü kişinin ailesi dava açmış. Ben evde televizyonda izledim. Türk milleti bunu duysun. Ben barolar birliği başkanımla telefonla görüştüm bizde dava açıyoruz. Alınan tazminatı da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ediyoruz" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile telefonda görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

''Hasan Hüseyin amca ile telefonda görüştük. Ömer Halisdemir'e dava açıldığını söyledi. Biz de Barolar Birliği bünyesinde oluşturulan 'Memedim' Projesi kapsamında 30'un üzerinde avukatla davayı üstleneceğiz. Çünkü Ömer Halisdemir hukuka uygun bir emri yerine getirdi. Ömer'i vuranlar adam öldürme suçu işlediler. Henüz davayla ilgili tebligat gelmedi. Davayı açanlara bizde tazminat davası açacağız davayı kazandığımız ise Hasan Hüseyin Amca'nın isteği üzerine şehit ailelerine vereceğiz.''

Erdoğan’dan talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir'in ailesine dava açıldığına yönelik haberler üzerine konuyu araştırma talimatını verdi.

Bozdağ yalanladı

Semih Terzi'nin ailesi tarafından şehit Ömer Halisdemir aleyhine dava açıldığı yönündeki haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yalanlandı.

Bozdağ, konu ile ilgili şu şekilde açıklamalarda bulundu:

"15 Temmuz 2016 Fetullahçı Darbe Teşebbüsünü önlemede büyük kahramanlık göstererek şehadet makamına yükselmiş merhum şehidimiz Ömer Halisdemir'in mirasçıları eşi ve çocukları aleyhine açılmış bir tazminat davası yoktur. Sosyal medyada yer alan haberler asılsızdır. İşin aslı,merhum şehid Ömer Halisdemir'in mirasçı eşi/çocuklarının,"çocuk mallarının korunması" için Aile Mahkemesine açılmış bir davadır. Darbeci Semih Terzi'nin mirasçısı eşi ve çocukları ile ilgili dava da "Çocuk mallarının korunması"davasıdır. Darbeci S.Terzi'nin mirasçılarıyla ilgili davanın, merhum şehid Ömer Halisdemir'in mirasçılarıyla ilgisi yoktur.Her iki dava ayrıdır. Ayrıca her iki dava da nüfus müdürlüğünün yasa gereği ihbarı üzerine açılmıştır.Mirasçılık nedeniyle açılması zorunlu davalardır."