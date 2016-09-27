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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ömer Halisdemir öldürdüğü darbeci generalle 5 yıl birlikte çalışmış

Baba Halisdemir, kendine başsağlığı ziyaretine gelen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile arasında geçen konuşmaları anlattı

27 Eylül 2016 19:46

15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeci tuğgeneral Semih Terzi'yi vurduğu için öldürülen astsubay Ömer Halisdemir'in babası, oğlunun Semih Terzi'yle 5 yıl birlikte çalıştığını açıkladı. 

DHA’nın haberine göre, Halisdemir, kendine başsağlığı ziyaretine gelen Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı ile arasında geçen konuşmaları anlattı.

Aksakallı'nın bu bilgiyi kendisine söylediğini ifade eden Halisdemir, "Ömer Halisdemir bu hain darbeci komutanla 5 yıl görev yapmış. Ben komutanından öğrendim. Afganistan’da 1 yıl kaldı, Kuzey Irak’ta 10 yıl görev yapmış. Ömer bu haini biliyormuş. Ömer’in teslim edeceğini düşünmüş ama o birliği teslim etmemiş. Ömer kabul etmemiş. Çocukluğundan beri Atatürk İnkılaplarını iyi okurdu" diye konuştu.

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