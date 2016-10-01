Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatlarından: Reis denilince aklına kim geliyor; Ömer Halisdemir kimdir?

Ankara’da sözleşmeli öğretmen alınırken adaylara, “Hangi gazete ve köşe yazılarını takip ediyorsunuz”, “Ömer Halisdemir kimdir”, “15 Temmuz sürecini değerlendirin”, “Tarık Akan hakkında ne düşünüyorsun” gibi soruların yöneltildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, sözleşmeli öğretmen alımı sistemindeki son aşama olan mülakatta sorulan sorular öğretmenlerin tepkisine yol açtı. Bazı adaylar, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı Twitter üzerinden istifaya çağırdı. Ankara’da düzenlenen mülakatlarda ise öğretmenlere hiç soru sorulmadığı, öğretmenlere soru zarflarının çektirilmediği, ad-soyad, nereden mezun olduğu, nereli olduğu soruları ile yetinildiği belirtiliyor. Mülakata giren öğretmenler mülakatı kazanacak öğretmenlerin listelerinin zaten hazır olduğuna dikkat çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa aldığı ve ihraç ettiği öğretmenlerden doğan boşluğu kapatmak için geliştirdiği sözleşmeli öğretmen uygulamasında skandal yaşanıyor. Sonuçları önceki gün açıklanan 15 bin öğretmmenin girdiği mülakatta şu soruların sorulduğu ifade ediliyor:

* Ahlaklı olmak insana neler kazandırır?

* Cemil Meriç kimdir?

* Okulda bir sunum hazırlasan, Mehmet Akif Ersoy hakkında neler anlatırsın?

* G20 zirvesi nerede toplandı?

* Cumhurbaşkanımız konuşmasında nelere değindi?

* Hangi gazete ve köşe yazarlarını takip ediyorsun?

* Reis denilince aklına kim geliyor?

* Ömer Halisdemir kimdir?

* 15 Temmuz sürecini değerlendirin?

* Hangi dershaneye gittin?

Ankara’da düzenlenen sözlü sınavlardan birinde öğretmen adayının Tarık Akan sorusu ile karşılaştığı öğrenildi. Mülakat komisyonuna giren yetkililer öğretmen adayına, “Son günlerde bir oyuncu öldü? Biliyor musunuz” sorusu yöneltildi. Öğretmen adayının “Tarık Akan” yanıtını vermesinin ardından ise adaya, “Tarık Akan hakkında neler düşünüyorsun” sorusu soruldu.

"Listeler hazır"

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da çok sayıda öğretmen adayına sözlü sınavda soru bile sorulmadı. Tüm mülakatlarda, öğrencilere soru gruplarının olduğu zarflardan birini seçmesinin istenmesi ve sorulacak soruların öğretmen adayının seçtiği zarf içinden sorulması gerekiyor. Ancak bu yöntemin ankara’da hiç uygulanmadığı, öğretmenlere sadece adının soyadının, mezun olduğu okulun sorulduğu, kendisinden bahsetmesinin istendiği öğrenildi.