Şehir şehir gezip erkeklerle 'seks' yapacak

Şangay'da yaşayan Ju Peng (19) adlı genç kadın, Twitter’ın Çin’deki müadili olan Weibo’ya "Çin'in her şehrini görmek istediğini bunu yapabilmek için de kendisini evine kabul eden erkeklerle seks yapabileceğini" belirten bir ilan verdi.

Radikal'in Elite Daily sitesinden aktardığı habere göre, Ju her akşam bir başka zengin kişinin evinde kalmayı planlıyor. Ona kalacak bir yer vermeyi kabul edenlerle seks yapabileceğini ve kısa süreliğine onlara eskortluk edeceğini belirtiyor. Planının mükemmel olduğunu savunan genç kadın, ayrıca bütçesi açısından da yararlı olacağını düşünüyor.

'Onlarla bütün bir geceyi geçirecek, tüm dikkatimi onlara vereceğim'

Ju geçici erkek arkadaş bulmak üzere verdiği ilanda bazı kıstaslara da yer vermiş, “Yakışıklı, 30 yaşın altında, 1.75’den uzun ve tabii ki zengin olmalı.” Ju ilanın devamına, "Erkekler bulundukları şehre ulaşımımı sağlayacak ve orada olduğum süre boyunca tüm masraflarımı karşılayacak. Eli açık davranmaları gerekiyor. Karşılığında onlarla bütün bir geceyi geçirecek, tüm dikkatimi onlara vereceğim. Onlar da güzel bir kızla beraber oldukları havasını vererek etrafa gösteriş yapabilecekler" açıklamalarını ekledi.

Ju bunun bir çeşit hayat kadınlığı olmadığını, çünkü para karşılığı seks yapmadığını söylüyor. Ancak bu durumda “özgür aşk” ile seks ticareti arasındaki sınır biraz bulanık vaziyette. Pek çok ülkede olduğu gibi Çin’de de hayat kadınlığı kanun dışı sayılıyor. Öte yandan pek çok kişi tarafından kabul görüyor.