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Dünya

Miss Hitler; Nazi olun, Yahudilerden nefret edin, seksi fotoğraf paylaşın

‘Rusya’nın Faceboook’u olarak bilinen sosyal paylaşım sitesi VKontakte'da 'Miss Hitler' güzellik yarışması düzenleniyor

19 Ekim 2014 23:51

‘Rusya’nın Faceboook’u olarak bilinen sosyal paylaşım sitesi VKontakte, bugünlerde ‘Miss Hitler’i seçmek için yapılan yarışmayla çalkalanıyor.

Rusya ve Ukrayna’da Neo-Nazi sempatizanı kullanıcılar arasında Adolf Hitler sayfasında düzenlenen yarışmaya, 1941 yılında Baltık, Beyaz Rusya ve Rusya’nın bir kısmının işgal edilmesiyle kurulan Ostland rejimine atfen ‘Miss Ostland’ adı verildi.

 

Adaylarda aranan özellikler

 

Yedi binden fazla takipçisi olan sayfada yarışmaya katılmanın koşulları da şöyle sıralanıyor:

- Kadın olun
- Nazi olun
- Kadın bir Nazi olun
- Yahudilerden nefret eden bir kadın olun
- VKontakte üzerindeki Adolf Hitler grubunun üyesi olun
- Seksi bir Nazi fotoğrafı paylaşın
- Diğer Nazilerin sizin fotoğrafınızı beğenmesini sağlayın
- Diğer kadınların fotoğraflarına hakaret etmeyin. Naziler pek çok şey olabilir ama sosyal medyada nefret dolu değillerdir.

 

Başvuru sayısı 14'te kaldı

 

Yarışmacılardan ayrıca Hitler’i neden sevdikleri ve saygı duyduklarını açıklamaları da isteniyor. Yarışmaya şimdiye kadar Doğu Avrupa ve Rusya’dan 14 başvuru yapıldı. Yarışmayı kazanan kişinin ödülü ise Üçüncü Reich sembolleriyle bezeli bir bileklik olacak.

 

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