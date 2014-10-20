T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İlk kez seks yapan canlı türü bulundu

Cinsel ilişkiye ilk giren canlının 385 milyon yıl önce yaşayan bir balık türü olduğu iddia edildi

20 Ekim 2014 10:32

İddiaya göre yumurtlayarak üremeden cinsel ilişkiyle üreme türüne ilk giren canlı, 385 milyon yıl önce İskoçya sularında yaşayan bir balık türü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Mikrobrakiüs dicki" adlı bu yabani balık türünün yaklaşık 8 santimetre uzunlukta olduğu ve diğer balıklardan farklı olarak "ek uzuvlarının bulunduğu" belirtiliyor.

Çalışmanın detaylarını BBC'ye anlatan Avusturalya Flinders Üniversitesi'nden Profesör John Long, bir kutu dolusu antik çağdan kalma balık fosillerini incelerken, içlerinden birinde "L" harfi şeklinde, değişik bir uzuva rastlamış.

Bunun üzerine fosil üzerindeki araştırma derinleştirilmiş ve söz konusu uzuvun erkek bir balığın penisi olduğu anlaşılmış.

Balıkta ayrıca kemikli yumrulara da rastladıklarını belirten Profesör, "Bu yumrularla dişi balığa spermlerin geçişinin sağlandığını anladık" dedi.

Prof. Long, anatomisini inceledikleri dişi balığın ise "arka tarafında kemikli bir bölgesinin bulunduğunu ve bu kemiklerle erkek balığın cinsel organını sabitlediğini" kaydetti.

Anatomik yapıları nedeniyle balıkların muhtemelen yan yana durarak cinsel ilişkiye girdiği tahmin ediliyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, cinsel birleşmeyle üremenin bir süre sonra yine unutulduğunu ve yumurtlayarak üremeye geçildiğini düşünüyor.

İddiaya göre, birkaç milyon yıl sonra cinsel birleşme ile üreme, antik köpekbalıklarıyla başlıyor.

ETİKETLER

seks yapan ilk canlıbalıkmikrobrakiüs dicki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24