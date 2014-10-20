İlk kez seks yapan canlı türü bulundu

İddiaya göre yumurtlayarak üremeden cinsel ilişkiyle üreme türüne ilk giren canlı, 385 milyon yıl önce İskoçya sularında yaşayan bir balık türü.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, "Mikrobrakiüs dicki" adlı bu yabani balık türünün yaklaşık 8 santimetre uzunlukta olduğu ve diğer balıklardan farklı olarak "ek uzuvlarının bulunduğu" belirtiliyor.

Çalışmanın detaylarını BBC'ye anlatan Avusturalya Flinders Üniversitesi'nden Profesör John Long, bir kutu dolusu antik çağdan kalma balık fosillerini incelerken, içlerinden birinde "L" harfi şeklinde, değişik bir uzuva rastlamış.

Bunun üzerine fosil üzerindeki araştırma derinleştirilmiş ve söz konusu uzuvun erkek bir balığın penisi olduğu anlaşılmış.

Balıkta ayrıca kemikli yumrulara da rastladıklarını belirten Profesör, "Bu yumrularla dişi balığa spermlerin geçişinin sağlandığını anladık" dedi.

Prof. Long, anatomisini inceledikleri dişi balığın ise "arka tarafında kemikli bir bölgesinin bulunduğunu ve bu kemiklerle erkek balığın cinsel organını sabitlediğini" kaydetti.

Anatomik yapıları nedeniyle balıkların muhtemelen yan yana durarak cinsel ilişkiye girdiği tahmin ediliyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, cinsel birleşmeyle üremenin bir süre sonra yine unutulduğunu ve yumurtlayarak üremeye geçildiğini düşünüyor.

İddiaya göre, birkaç milyon yıl sonra cinsel birleşme ile üreme, antik köpekbalıklarıyla başlıyor.