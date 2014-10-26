Seks sporcuların performanslarını olumlu etkiliyor

Avustralya’daki Swinburne Üniversitesi’nden bilim insanlarının 20 Alman koşucu üzerinde gerçekleştirdikleri yeni bir araştırma, spor karşılaşmalarından önce beyinlerini kullanmalarını gerektiren aktivitelerde bulunan atletlerin performansının düştüğünü ortaya çıkardı. Uzmanlar, seks gibi zorlayıcı olmayan fiziksel aktivitelerin ise sanılanın aksine atletlerin performansını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Araştırma kapsamında 20 Alman koşucuyu iki grubu ayıran bilim insanları ilk gruptan 90 dakika boyunca televizyon izlemelerini, ikinci gruptan ise bilgisayar ekranında kendilerine yöneltilen bazı soruları cevaplamalarını istedi.

Uzmanlar deney sonrasında düzenlenen 1200 metrelik koşu yarışında, televizyon izleyen koşucuların soruları cevaplamak zorunda kalanlara kıyasla çok daha iyi bir performans sergilediğini gözlemledi.

Bulgularını Journal of Sport & Exercise Psychology dergisinde yayımlayan araştırmacılar, “Yaptığımız deney sonucunda düşünsel aktivitelerin sporcuların performansını önemli oranda etkilediğini görmüş olduk” dedi.