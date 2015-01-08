Sedef Kabaş: Biz nasıl gidiyoruz, Bilal Erdoğan da ifade versin

Attığı tweet yüzünden iki kez ifade veren gazeteci Sedef Kabaş, yaşadıklarıyla ilgili neler düşündüğünü anlattı ve gündemdeki konuları değerlendirdi. Kabaş, Türkiye’de eleştirmeyen, sorgulamayan, her gün Cumhurbaşkanı’nı öven bir gazeteciliğin istendiğini belirterek, 26 gündür tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca’nın gazetelerde her gün haber olması gerektiğini ifade etti. Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da ifade vermesi gerektiğini savunan Kabaş, "Biz nasıl gidiyoruz, ifade veriyoruz, Bilal Erdoğan da versin. Dürüst insan korkmaz" dedi.

Aktifhaber.com’un sorularını cevaplayan Kabaş şu açıklamaları yaptı:

'Cumhurbaşkanı'nı öven, PR'cılık yapan gazetecilik isteniyor'

"Bir tweet yüzünden bu olaylar benim başıma geliyorsa herkesin başına gelebilir. Gazetecinin en temel hakkı aslında bu tür konuları gündeme taşımak, soru sormak, sorgulamak ve yerine göre de eleştiri yapmaktır. Dolayısıyla da ben, bu hak ve sorumluluğumu dikkate alırsanız bu çerçevede bir tweet attım ve arkasındayım. Burada herhangi bir suç unsuru yok, hedef gösterme yok, tehdit, şantaj yok. Bu dünyanın her yerinde nerede olursa olsun okunduğunda, bir gazeteci yorumu ve eleştirisi olarak değerlendirilecektir. Ama bu bile terörle mücadele eden kişilere karşı hedef gösterme olarak yorumlanıyorsa bu düşündürücü bir tablo. Biz böyle eleştiriler de yapamayacak ve böyle sorular da soramayacaksak, o zaman niçin onca gazete, kanal, program var. O zaman hepsi bıraksın gazeteciliği PR’cılık, reklamcılık yapsınlar. Bugün istenen soru soran gazeteci, gerçek anlamda araştıran, haber yapan gazeteci değil, bol bol hükümeti öven, Sayın Cumhurbaşkanı’nı öven, PR’cılık yapan, sorgulamayan, olmayan şeyleri varmış gibi gündeme taşıyan sözde bir gazetecilik türü.. Bunu bir yansıması olarak görüyorum."

'Basın özgürse biz niçin böyle muamele görüyoruz'

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle uygulamaları yapıp, bizde basın özgürlüğü var diyemezsiniz. Amerika’daki basın özgürlüğü bizde yok. Ben Amerika’da çalışmış belki de ender Türk gazetecilerden bir tanesiyim. Dünyada da nasıl habercilik yapıldığını biliyorum, CNN’de de çalıştım. Bu beyanların doğru olmadığını, gerçekleri yansıtmadığını gayet iyi biliyoruz. Eğer özgür bir basın varsa o zaman biz niçin böyle bir muamele görüyoruz? Dolayısıyla nefes almamız lazım ve ben maalesef bu noktada basınımızın da tek vücut hareket etmediğini düşünüyorum. Bakın ben gerçekten çok haber oldum, gazete ve televizyonlarda. Hakikaten dünyanın her yerinde haber olacak nitelikte bir olay yaşadım. Ama yine de ben basının tek vücut davrandığını da görmedim. Beni hem şahsen, hem mesleki olarak tanıyan, takdir eden nice köşe yazarları kalem oynatmaya çekindiler. Burada ciddi bir baskı hissediliyor. Hem aslında çok özgürüz söylemleri, hem de tweet de atsa evine polis göndeririz ama bizden özgürü yok dendiği zaman komik oluyor. En azından böyle açıklamaların yapılmaması gerekiyor."

'Gazetelerin her gün Hidayet Karaca'yı yazması lazım'

"Bence her gün gazetelerin bir dizi senaryosundan 26 gündür tutuklu bulunan Hidayet Karaca olayını yazması lazım. Bu insan hakları açısından da sorunlu, demokrasi açısından da sorunlu, basın özgürlüğü açısından da sorunlu. Bir yorumdan, eleştiriden korkmayacağız. Filmden, karikatürden korkmayacağız. Farklı düşünenlerden korkmayacağız. Elinizdeki mevkiyi, konumu, gücü, hukuku böyle kendi çıkarlarınız için mi kullanıyorsunuz yoksa kamu çıkarları için mi kullanıyorsunuz? Bu noktada herşey aslında bağlanıyor. Dolayısıyla ben Hidayet Karaca’yı tanımıyorum, ne olursa olsun aynı düşüncede olmayabilirim. Sen şunu yazdın, sen şu tweet’i attın, sen bu soruyu sordun... Biz sabahtan akşama kadar diyeceğiz ki; ‘Harika bir hükümetimiz var, her şey süper, yere göğe sığdıramıyoruz Sayın Cumhurbaşkanı’nı...’ Hep böyle yani, bunları yazalım, çizelim, bunları konuşalım, saatlerce kanalda böyle yorumlar yapalım. O kadar harikayız ki, çok özgürüz biz. Bunları hep söyleyeceğiz yani. Bunların dışında bir şey söylendiği zaman ciddi bir rahatsızlık... Dünyanın neresinde böyle bir şey var?"

'4 eski bakan ne zaman ki mahkeme önüne çıkar, o zaman aklanabilir'

"4 eski bakanın aklanmadığını herkes biliyor. Komisyon’un yaptığı araştırmaların da ne kadar siyasi çıkarını mı, yoksa kamu çıkarını mı, halkın çıkarını mı gözettiğini gördük. Ama nihayetinde adli bir merci değildir komisyon, Meclis de adli bir merci değildir. Siyaseten böyle bir karar verilmiş olması, bu bakanların aklanmış olduğu anlamına gelmez. Yarın öbür gün Meclis’te gizli bir oylama mı yapılacak, yoksa zorunlu olarak açık bir oylama mı yapılacak bunu da göreceğiz. Velev ki, açık oylama yapıldı ve bu siyaseten Meclis tarafında yine Yüce Divan’a gönderilmemesi kararı çıktı, bu yine bakanlarımızın aklandığı anlamına gelmez. Ne zaman ki mahkemeye çıkacaklar, savunma yapacaklar, bütün o elde edilen deliller gerçek anlamda değerlendirilecek o zaman aklanabilirler. Ve en önemlisi vicdanlarda aklanmaları."

'Bilal Erdoğan da gidip ifade versin'

"Ortada bir suç yoksa, hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet alıp verme yoksa bence gitsin Sayın Bilal Erdoğan da ifade versin. Korkacak bir şeyi yoksa insanın... Biz nasıl gidiyoruz, ifade veriyoruz, gidecek, ifade verecek. Niye mahkemeden korkalım, neden adaletten korkalım? Dürüst insan korkmaz ki... Suçsuz insan mahkemeye gitmekten korkar mı, yargı karşısına çıkmaktan korkar mı?

Bana da soruyorlar korkmuyor musun diye; niye korkayım ki, ben çalmadım, çırpmadım, hırsızlık yapmadım, niye korkayım? Ya hapse atarlarsa? Atsınlar, haksız yere insanları hapse atıyorlarsa onlar korksun."