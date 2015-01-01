Sedef Kabaş: O tweetimin arkasındayım, korkmuyorum; hırsızlar ve hukuku çiğneyenler korksun!

Yolsuzluğu eleştiren bir tweet attığı için evi basılarak gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan gazeteci Sedef Kabaş, “Yazdıklarımın arkasındayım” diye konuştu. Kabaş, "Benim üzüldüğüm nokta şu. Koskoca bir Cumhuriyet savcısının Türkiye’de bu kadar yolsuzluk hukuksuzluk, usulsüzlük, gasp, şiddet, cinayet, hırsızlık varken bizim gibi vatandaşlarla uğraşıyor olması" dedi. Kişisel Twitter hesabından da paylaşımlarına devam eden Kabaş, "Korktunuz mu üzüldünüz mü?" gibi sorular için şunları yazdı:

"Korkmuyorum, korkmuyoruz; hırsızlar, yolsuzluk yapanlar, rüşvet alıp verenler, yalancılar, riyakarlar, hukuku çiğneyenler korksun!'"

Bugün gazetesinden Cihan Acar'a konuşan Sedef Kabaş'ın açıklamaları şöyle:

‘Şiddet, cinayet varken…’

Koskoca bir İstanbul Cumhuriyet savcısını Türkiye’de bu kadar yolsuzluk hukuksuzluk, usulsüzlük, gasp, şiddet, cinayet, hırsızlık var iken bizim gibi vatandaşlarla uğraşıyor olması. Gerçekten Türkiye açısından zaman ve enerji kaybı. Türkiye’nin sadece bunlardan dolayı zaman kaybetmesi üzdü beni. Çünkü dün o kadar polis savcı hakim gazeteci benim işimle meşgul oldu. Oysa ki Türkiye’nin bugün başka şeyleri konuşuyor olması gerekirdi.”

‘Cihazlara el koydular’

Önceki sabah polisleri kapısının önünde görünce şaşırdığını anlatan Kabaş, şöyle devam etti:

“Polisleri kapımın önünde görünce insan şaşırıyor doğal olarak. Tabii polislere sorup, niçin geldiklerini öğrendim. Zaten beni bilerek tanıyarak gelmişler. Evime davet ettim. Çay yaptım onlara. Gayet nazik insanlardı. İstedikleri gibi arama yapabileceklerini söyledim. Tabii elektronik cihazlara el koydular.

‘Oğlumun tableti’

Oğlumun kullandığı tablet dahil el koydular. Ardından Bilişim suçlarına götürdüler. Ancak oradaki ifademi Savcı, yeterli görmedi ki bizzat görmek istedi. Avukatlarım bunun doğal bir süreç olmadığını söyledi bana. Olağan dışı bir süreç olarak nitelediler. Savcıya ifademi verdim. Orada ben tehdit gibi bir üst suçla suçlandım.

Aslında benim oradaki eleştirim şahsa yönelik değil herkes görüyor. Karara yönelik. Ancak tweetimin arkasındayım. Benim eleştirim tarihin en büyük yolsuzluk sürecinin yeterince araştırılmamasına yönelik. Kuvvetli şüpheler konusunda sorgulamaya çekilmeyen insanlar olduğu biliniyor.

‘Tweetimin akasındayım’

Vicdanlar rahat değil. Dolayısıyla benim attığım tweetteki eleştirim soruşturmanın kapatılmasına yönelik eleştiriden ibaret. Savcılık mahkemeye tehdit olarak sevk etti. Hakim bey ise bunu ifade özgürlüğü çerçevesinde yorumladı. Ama dediğim gibi tweetimin arkasındayım.”

‘Terörle mücadele edenlere duacıyız’

“Terörle Mücadele konusunda hedef göstermeyi bırakın tam tersine terörle mücadele ederken hayatlarını vermiş olan insanlara duacıyız biz. Tam tersine terörle mücadele edenler her zaman arkasındayız. Terörle mücadelenin yeterli yapılmadığı düşüncesindeyiz.”



