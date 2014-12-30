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Sedef Kabaş'tan 'gözaltı' mesajı: Ben ifade verirken acaba Reza Zarrab hangi çılgın yılbaşı eğlencesini planlıyor?

Attığı tweet nedeniyle polisin evine baskın düzenlediği gazeteci Sedef Kabaş, Şafak Pavey aracılığıyla mesaj gönderdi

30 Aralık 2014 18:48

Sosyal medya sitesi Twitter'dan attığı '17 Aralık' tweeti nedeniyle polis tarafından evine baskın düzenlenip gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ın, "Ben ifade verirken acaba Reza Zarrab hangi çılgın yılbaşı eğlencesini planlıyor?" dediği öğrenildi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olaylarının üzerinin kapatılmasına tepki gösterdiği ve dosyaları kapatan savcıları eleştirerek "Bu ismi unutmayın" şeklinde bir tweet attığı belirtilen Kabaş'ın, ‘Terörle mücadelede görev almış şahısları hedef göstermek’le suçlandığı belirtildi.

17 Aralık yolsuzluk operasyonu ile ilgili paylaştığı bir tweet nedeniyle polisin baskın yaparak evini aradığı ve gözaltına alınmasının ardından da ifade vermesi için Emniyet'e alınan Kabaş, bir mesaj gönderdi.

"Sedef Kabaş’la emniyetteydim" diyen CHP Milletvekili Şafak Pavey, Kabaş'ın mesajını Twitter'da duyurdu. 

Pavey, şöyle yazdı: "Sedef Kabaş’la emniyetteydim. Mesajını paylaşıyorum: 'Ben ifade verirken acaba Reza Zarrab hangi çılgın yılbaşı eğlencesini planlıyor?"

Emniyet'teki ifadesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sedef Kabaş, savcılık sorgsunun ardından "adli kontrol" uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Ancak Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kabaş'ı adli kontrole gerek duymadan serbest bıraktı.

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