17 Aralık tweeti atan gazeteci gözaltında!

Gazeteci ve televizyon spikeri Sedef Kabaş'ın evinde, attığı bir yolsuzluk tweet'i yüzünden arama yapıldı. Yazdığı “17 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararı veren hakimin ismini unutmayın” tweeti nedeniyle bugün gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş’a gözaltındayken Radikal gazetesi muhabiri İsmail Saymaz ulaştı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Kabaş, “terörle mücadelede görev almış şahısları hedef göstermek” iddiasıyla evinde arama yapıldığını ve gözaltına alındığını söyledi. Evde genel bir arama yapıldığı, iPad’ine, bilgisayarına ve cep telefonuna el konduğunu ifade eden Kabaş, “Hukuka inanıyorum. Hâlâ hukuka inanan insanların olduğunu düşünüyorum” dedi.

Celal Ülgen: Yeni yöntem

Avukat Celal Ülgen’in Twitter’dan yaptığı açıklama şöyle:

“Sedef Kabaş'ın gözaltında olduğu bu durumun da attığı bir ‘tweet’ten kaynaklandığı söyleniyor. Bu konuda bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi Tweeter IP ve kullanıcı bilgilerini Türkiye 'ye vermiyor. Şimdi bilişim suçları başka bir yol buldu. Tweet atanlar ile ilgili arama kararı çıkartılarak bilgisayarlarına el konuluyor ve bu delil ile soruşturma yürütülüyor. O bilgisayarın içinde suç iddiası yapılan tweet’e ulaşılmıyorsa yapacak bir şeyleri kalmıyor. zaten. Ancak buradan önemli bir durumu açıklamak istiyorum.Polis bu bilgisayarların harddisklerinin imajını almak ve onu götürmek durumundadır. Yoksa Bilgisayarı toptan alıp götüremez.”

Ülgen kendisine yöneltilen “Hesaba girilen her yerden göründüğü için bilgisayardan görünmesi de doğaldır. Bence yanlış bir uygulama” mesajına da şu yanıtı verdi: “O hesaba girmekle olmaz. Bilgisayarda lp izine ya da master file da izine rastlanması gerekir.”