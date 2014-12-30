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Sedef Kabaş serbest bırakıldı

Twitter üzerinden attığı bir mesaj nedeniyle gözaltına alınan gazeteci ve program yapımcısı Sedef Kabaş, serbest bırakıldı

30 Aralık 2014 21:31

Gazeteci ve program yapımcısı Sedef Kabaş, sosyal medya twitter üzerinden attığı bir mesaj nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından akşam saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Kabaş, "adli kontrol" talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

İstanbul'da kendi adını taşıyan eğitim , koçluk ve danışmanlık şirketinin sahibi, gazeteci, program yapımcısı Sedef Kabaş'ın twitter'dan paylaştığı "17 Aralık soruşturmasına takipsizlik veren hakimin ismini unutmayın" şeklindeki mesajı üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Büro Amirliği ekipleri bugün Kabaş'ın evine giderek, evde arama yaptı. İfadesinin alınması için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Sedef Kabaş, buradaki işlemlerinin ardından öğleden sonra saat 16.10 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Emniyet'teki ifadesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Sedef Kabaş, savcılık sorgsunun ardından "adli kontrol" uygulanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Ancak Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kabaş'ı adli kontrole gerek duymadan serbest bıraktı.

 

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