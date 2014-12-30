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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Makul şüphe en çok gazetecilere uygulanacak

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedef Kabaş'ın paylaştığı tweet nedeniyle gözaltına alınmasını, gazeticilere yönelik gözdağı olduğunu açıkladı

30 Aralık 2014 20:17

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Sedef Kabaş'ın evinde arama yapılmasını, bilgisayarına ve telefonuna el konulmasının, ‘makul şüphe'nin en çok gazetecilere uygulanacağı yolundaki kuşkuları artırdığını açıkladı.

TGC Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada; “17-25 Aralık süreciyle ilgili haber yapan 70'e yakın gazeteci 120 davayla yargılanıyor. Bu süreçle ilgili şimdi de bir meslektaşımızın Twitter mesajı nedeniyle gözaltına alınması gazetecilere gözdağı verilmek istendiğinin yeni bir örneğidir. Makul şüphe uygulamasının en çok gazetecilere işleyeceği yolundaki şüphelerimizi de artırmaktadır” denildi.

TGC Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamada şu görüşler yer aldı: “2014 yılı medya açısından yine zor bir yıl oldu. Meslektaşlarımız sansür, fiziksel şiddet, yayın yasakları ve akreditasyon sorunlarıyla boğuşmak zorunda kaldı. 700'e yakın gazeteci 2015 yılına işsiz giriyor. 17-25 Aralık süreciyle ilgili haber yapan 70'e yakın gazeteci 120 davayla yargılanıyor. Bu süreçle ilgili şimdi de meslektaşımız Sedef Kabaş'ın paylaştığı bir Twitter mesajı nedeniyle gözaltına alınması gazetecilere gözdağı verilmek istendiğinin yeni bir örneğidir. Bir mesaj nedeniyle Sedef Kabaş'ın evinde arama yapılması, bilgisayarına, telefonuna el konulması ‘makul şüphe' kavramının en çok gazetecilere uygulanacağı yolundaki kuşkularımızı da artırmaktadır. 2015 yılına girerken gazetecilerin halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için görev yapmasının önündeki engellerin kalkmasını kamuoyunun şeffaf bir biçimde oluşabilmesi için gerekli görüyoruz.”

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