'Polis misiniz' sorusu 'mukavemet' sayıldı, Sedef Kabaş adliyeye çağrıldı!

Twitter'dan yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına takipsizlik verilmesini eleştirmek amacıyla paylaştığı tweet nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Sedef Kabaş, bu kez polise mukavemetten ifade verdi.

Daha önce Twitter hesabından attığı mesajdan sonra gözaltına alınan Kabaş, emniyet ve savcılık ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Kabaş, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce serbest bırakılmıştı.

İFADE VERDİ

İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Sedef Kabaş’ın ifadesi basın suçları savcısı Vedat Yiğit tarafından alındı. Kabaş, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.



Adliye önünde açıklama yapan Kabaş, savcının ifadeye çağırdığını kaydetti. Polislerin evine geldiğinde aralarında yaşanan tartışmanın tutanağa geçirilmesi nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyleyen Kabaş, “Evime geldiklerinde ve evimde yaptıkları arama sırasında yazdıkları bir tutanak var. Savcı beyin emri üzerine yazdıkları tutanak var bu tutanağa istinaden sabah saatlerinde polislerin ifadesi alınmış. Savcı bey polislere karşı benim herhangi bir mukavemette bulunup bulunmadığımı, aramaya karşı engel oluşturup oluşturmadığımı sormuş.” dedi.



Sabah saatlerinde kapının önünde polisleri görünce bir vatandaş olarak şaşırdığını kaydeden Kabaş, “Zira yaptığınız herhangi bir suç yok. Herhangi bir yanlış yaptığınıza kesinlikle inanmıyorsunuz. Dolayısıyla kapınıza polislerin gelmesi şaşırtıcı oluyor. Kaldı ki polisler sivil kıyafetle geldiği için polis olup olmadığını da anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla önce kapıda aramızda tartışmalar oldu. ‘Siz kimsiniz, niçin geldiniz?’ gibi. Ama ardından arama emrini görüp konuştuktan sonra içeri davet ettim, çay ikram ettim, sohbet ettik. İstediğiniz gibi evde arama yapabilirsiniz dedim. Ama tabii bu tutanağa istinaden polislerimiz geldi sayın savcı beye ifade verdiler. Savcı bey benden şikayetçi olup olmadıklarını sormuş polislerimize, hiçbiri benden şikayetçi olmadığını iletmiş” diye konuştu.



Buna istinaden kendisinin de geldiğini anlatan Kabaş, “Herhangi bir mukavemet, karşı koyma yok. Ama başta polis olup olmadıklarını anlamaya çalışma, biraz da taktir edersiniz ki şaşırma vardı.” ifadelerini kullandı.

Sedef Kabaş da polislerden şikayetçi oldu

Kendisinin de polislerden şikayetçi olmadığını belirten Kabaş, “Sağolsun kim olduğumu araştırıp bilip gelmişler. Dolayısıyla saygıda kusur etmediler. Karşılıklı helalleştik.” şeklinde konuştu.

Fiziki mukavemet olup olmadığı sorusuna Kabaş, “Kesinlikle söz konusu değil. Sadece 'polis misiniz?', 'kimsiniz, nereden geldiğiniz?' gibi diyalog geçti aramızda. Sonrasında içeri geldiler sohbet ettik” dedi.

İfadeye çağrılmasını Twitter'dan duyuran Sedef Kabaş, “Savcı bey, yeniden ifadeye çağırdı. İstanbul Adliye Sarayı mekanım oldu. Hayırlısı...” dedi.



Sedef Kabaş, geçtiğimiz hafta yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına takipsizlik verilmesini eleştirmek amacıyla attığını belirttiği mesajı nedeniyle Başsavcı Hadi Salihoğlu'nu 'terörle mücadelede görev alanları hedef gösterme' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.



Savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılan Kabaş hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep edilmişti. Mahkeme ise bu talebi kabul etmemişti.