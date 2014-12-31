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Başbakan Davutoğlu'na gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş soruldu

'İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Zaman ve Bugün Gazetesi çalışanlarının dışarıya çıkarıldığı iddiası doğru mudur?'

31 Aralık 2014 12:08

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, 17 Aralık twetlerinden gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş'ı Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, "Gazeteci Sedef Kabaş hangi suçu işlediği için gözaltına alınmıştır" diye sordu. Tanrıkulu, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Zaman ve Bugün Gazetesi çalışanlarının dışarıya çıkarıldığı iddiası doğru mudur" dedi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanılğı'na verdiği soru önergesi şöyle: 

Basına yansıyan haberlere göre Gazeteci Sedef Kabaş attığı tweet sebebiyle gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Gayrettepe yerleşkesine getirilmiştir. Basın odasına gelen bir polis memurunun Zaman ve Bugün Gazetesi çalışanlarını dışarı çıkardığı ve gazetecilerin ‘’Emniyet Müdürünün talimatı mı?’’ sorusuna “evet” şeklinde yanıt verdiği iddia edilmektedir.

-Gazeteci Sedef Kabaş hangi suçu işlediği için gözaltına alınmıştır?

-İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde Zaman ve Bugün Gazetesi çalışanlarının dışarıya çıkarıldığı iddiası doğru mudur?

-İddia doğru ise, hangi gerekçelerle Zaman ve Bugün gazetesi çalışanları dışarıya çıkarılmıştır?

-İstanbul Emniyet Müdürlüğünde akreditasyon uygulamasının amacı nedir?

-Gazeteci Sedef Kabaş 17-25 Aralık tweeti attığı için mi gözaltına alınmıştır?

-Gazeteci Sedef Kabaş’ın attığı “tweet”in düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemesinin sebebi nedir?

-Zaman ve Bugün Gazetesinin akreditasyona tabi tutulacağı kamu kurumları neresidir?

-Zaman ve Bugün Gazetesi dışında akreditasyona tabi tutulan başka hangi gazeteler vardır?

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