Sedat Peker Twitter’da: AKP’ye ‘Evet’ mühürlü oy pusulalarının fotoğraflarını paylaştı

Türkiye’de seçim için oy kullanma işlemi sona ererken seçim ihlali yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. Bu ihlallerden biri de kullanılan oyların çekilen fotoğraflarının Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaşılması oldu. Bazı Twitter kullanıcıları AKP’ye ‘Evet’ mühürlü oy pusulalarının fotoğraflarını Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı. Peker de bu paylaşımları retweet etti.

Hürriyet’e konuşan Köksal & Partners Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı Mehmet Ali Köksal, konuya ilişkin olarak "Yapılan işlem propaganda amacı taşıyorsa, bunu yapan kişi 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Kanun'un 151. maddesi çok açık hükümler içeriyor" dedi.