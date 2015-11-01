T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sedat Peker Twitter’da: AKP’ye ‘Evet’ mühürlü oy pusulalarının fotoğraflarını paylaştı

" ‘Evet’ mühürlü oy pusulalarının fotoğraflarının paylaşılması propaganda amacı taşıdığında 250 TL para ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var."

01 Kasım 2015 19:42

Türkiye’de seçim için oy kullanma işlemi sona ererken seçim ihlali yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. Bu ihlallerden biri de kullanılan oyların çekilen fotoğraflarının Twitter ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaşılması oldu. Bazı Twitter kullanıcıları AKP’ye ‘Evet’ mühürlü oy pusulalarının fotoğraflarını Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı. Peker de bu paylaşımları retweet etti.

Hürriyet’e konuşan Köksal & Partners Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı Mehmet Ali Köksal, konuya ilişkin olarak "Yapılan işlem propaganda amacı taşıyorsa, bunu yapan kişi 3 aydan 1 yıla hapis cezası ile cezalandırılır. Kanun'un 151. maddesi çok açık hükümler içeriyor" dedi.

 

 

ETİKETLER

seçimihlalakpsedat pekeroy pusulası

İlgili Haberler

İşte il il seçime ilişkin ihbar ve iddialar

AKP adına mükerrer oy kullandığı gerekçesiyle 1384 kişi gözaltına alındığı ileri sürüldü; iddia başka bir Twitter hesabı tarafından yalanlandı

Doğu ve Güneydoğu'da seçim polisin gölgesi altında gerçekleşiyor!

Diyarbakır ve Şırnak’taki seçim noktalarında polisler üst araması yaparak seçmenlerin girişine izin veriyor

“Haliç’te sandık başında silah çıktı, bir HDP’li yaralandı”

DİHA’nın haberine göre, Haliç İlköğretim okulunda sandık başında silah kullanıldı

Sandıklar kapandı, sonuçlar bekleniyor

Sandıklar doğuda 16:00'da, batıda 17:00'de kapandı. Oy sayımına geçildi. Sonuçlar bekleniyor

Sandıklarda 'boş tutanağa imza' krizi

Sonuç tutanakları, ancak seçim süreci bittikten, sayım ve döküm işlemleri tamamlandıktan sonra imzalanabiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24