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Sandıklarda 'boş tutanağa imza' krizi

Sonuç tutanakları, ancak seçim süreci bittikten, sayım ve döküm işlemleri tamamlandıktan sonra imzalanabiliyor

01 Kasım 2015 19:13

Türkiye’de oy kullanma işlemleri sona erdi. Bazı seçim bölgelerinde boş tutanağın imzalatılmak istenmesi üzerine kriz yaşandı.

Hürriyet’te yer alan haber göre; Ankara ve İstanbul’da bir dizi sandıkta müşahitlere, oy kullanma işlemi tamamlanmadan boş tutanak imzalatılmak istenmesi üzerine tartışmalar yaşandı.

‘Sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkileri’ni düzenleyen 135 sayılı genelgeye göre sandık sonuç tutanakları, ancak seçim süreci bittikten, sayım ve döküm işlemleri tamamlandıktan sonra imzalanabiliyor.

Genelgenin 45. Maddesi şöyle diyor: “Sandık kurulu, (Örnek: 86) sayılı sandık sonuç tutanağını, iki nüsha olarak, sayım ve döküm işlemleri sırasında elde edilen bilgilere ve sayım ve döküm cetveli sonucuna göre düzenler. Bu tutanakların ait olduğu bölümüne, seçim bilgileri eksiksiz olarak işlendikten sonra, başkan ve üyeler tarafından ad ve soyadları yazılarak imzalanır; sandık kurulu mührü ile mühürlenir.”

Eyüp’te Güzeltepe Ortaokulu 2323 numaralı sandıkta benzer bir vaka yaşandı. Boş tutanakların sabah saat 09:45’de imzalatılmak istenmesi üzerine sandık kurulu üyeleri tutanak tuttu.

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