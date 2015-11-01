İşte il il seçime ilişkin ihbar ve iddialar

7 Haziran seçiminde tartışma konusu olan plakasız araçlar 1 Kasım seçiminde de ortaya çıktı. Antalya Kepez’de Oy ve Ötesi gönüllüleri, okula plakasız geldiği tespit edilen aracı polise şikâyet etti. İnceleme sonucunda plakasız aracın sahibinin bir sandık görevlisine ait olduğu ortaya çıktı. Farklı şehirlerde görülen plakasız araçlar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Twitter üzerinde seçime ilişkin ihbarları paylaşan @sandikbekcisi_ hesabının iddiasına göre mükerrer oy kullandığı gerekçesiyle 1384 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin AKP adına mükerrer oy kullandığı ileri sürüldü.

@oyvehilesi isimli hesap ise @sandikbekcisi_ hesabının paylaştığı rakamların 7 Haziran seçimi dönemin de paylaştığını iddia etti. @oyvehilesi Twitter'dan şu görselleri paylaştı:

Antalya'da plakasız araç şaibesi

DHA’nın haberine göre Antalya'da 2 binin üzerinde gönüllüyle 8 ilçede sandıklarda müşahitlik yapan Oy ve Ötesi gönüllüleri, Kepez İlçesi Ünsal İlkokulu bahçesinde plakasız bir araç tespit etti. Sandık yemininin ardından saat 08.00'de oy kullanma işleminin başladığı Ünsal İlkokulu bahçesinde Oy ve Ötesi üyeleri tarafından plakasız bir otomobil tespit edildi. İnceleme sonunda aracın bir sandık görevlisine ait olduğu belirlendi. Oy ve Ötesi gönüllülerinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri aracın sahibe ulaşarak plakalarını taktırdı.

Oy ve Ötesi Antalya Koordinatörü avukat Lider Tanrıkulu, "Sandıkta görevli memura ait olduğunu belirledik. Gönüllülerimizin müracaatı ve polisin müdahalesiyle aracın plakası takıldı. Onun dışında Antalya'da genel olarak seçim çok sakin geçiyor. Herhangi bir problemle karşı karşıya gelmedik. Sorunsuz devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

İzmir'de plakasız araç

İzmir'in Menemen ilçesi 80. Yıl Asarlık İlkokulu bahçesinde plakasız araçlar görüldü. Plakasız aracın bir sivil polise ait olduğu anlaşıldı, görevlilerin uyarılarıyla araç okul bahçesinden çıkarıldı.

Diyarbakır'da zorla oy kullanma iddiası

1 Kasım seçimlerine ilişkin bir iddia da Diyarbakır’dan geldi. İddiaya göre; 70 yaşındaki Ali Baytar, eşi ve iki oğlu ile birlikte oy kullanmak için gittiği okulda önce tanımadığı üç kişi tarafından durdurulduğunu ardından da söz konusu üç kişinin kendisi ve ailesi adına zorla oy kullanıldığını öne sürdü. Yaşlı adam şikâyet için ilgili merciilere başvuracağını söyledi.

Milliyet’te yer alan habere göre; Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bazı vatandaşlar adına zorla farklı kişilerce oy kullanıldığı öne sürüldü. İddianın sahiplerinden 70 yaşındaki Ali Baytar öğlen saat 12.00 sıralarında eşi Fatime ve çocukları İdris ve Musa Baytar ile birlikte oy kullanacağı Evliya Çelebi Ortaokulu’na gitti.

Baytar ve ailesi okula girişleri sırasında tanımadıkları üç kişi tarafından önce durdurulduklarını belirterek ardından kendileri adına üç kişinin oy kullandığını söyledi. Yaşadıkları duruma karşı çıktıklarını belirten Ali Baytar elindeki tutanakla birlikte şikâyette bulunacağını dile getirerek şunları söyledi: “ Üç kişiydiler. Önce biri geldi ve bana ‘biz sizin kime oy vereceğini biliyoruz. Elindeki seçmen kağıtlarını bize ver’ dediler. Ben de onlara önce kızdım ve ‘oy kullanırken kabindeki perde ne işe yarıyor ben kendim oyumu kullanırım. Böyle bir şey kanunda bile yok’ dedim. O sırada dışarda bekleyenler bana dönerek ‘ne olacak bir şey olmaz’ dediler. Daha sonra ben eşim ve oğullarımla birlikte oy kullanmak için sandık başına gittik. O sırada da elimizden seçmen kağıtlarımızı aldılar ve adımıza oy kullandılar. O sırada sandık görevlisi ya da polis görmedim. Görseydim onlara durumu anlatacaktım” diye konuştu.

Oğullarının engelli olduğunu eşinin ise korktuğu için duruma sessiz kaldığını söyleyen Ali Baytar, “Ben tekrardan oy kullanmak istiyorum. Belki ben Ak Parti’ye, CHP’ye ya da MHP’ye oy verecektim. Onlar nerden bilsinler benim hangi partiye oy vereceğimi. Gittiler HDP’ye oy verdiler. Bundan dolayı şikayetçiyim. Sesimi duysunlar” dedi.

İşte il il seçime ilişkin ihbar ve iddialar

Twitter'da @sandikbekcisi_ hesabından paylaşılan bazı ihbarlar şu şekilde:

Bitlis: Ahlat AKP İlçe Başkanı, emniyetin uyarılarına rağmen plakasız bir araç ile tüm okulu geziyor ve karmaşa çıkartıyor.

Van: Van İl Emniyet müdürü Mahmut Karaaslan kapı önündeki vatandaşları polis gücü ile seçim bölgelerinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır.

Kars: 1144 No'lu sandıkta oy kullanacak vatandaşların yerine başka seçmenler yazılmıştır. Oy kullanmak için kaydı silinen vatandaşlar beklemekte.

Hakkari: Çukurca ilçesinde listede görevli olmayan askerler, seçimde görevli olarak gönderilmiştir.

Ankara: Sincan Kazım Karabekir okulunda 2251 No'lu sandıkta seçim listesinde adı olmayan bir trafik polisine sandık görevlisi tarafından oy kullandırıldı.

Van: Şehir Fırat Mahallesi Kınyas İlkokulu'nda polis, okulun boşaltılması anonsunu yaptı. İtiraz eden halka biber gazı ile karşılık verildi.

Ağrı: Merkez yolu Güzel İlköğretim Okulu'nda AKP dışında sandık görevlisi olmaması sebebiyle açık oy kullandırılıyor. Sayımlarda geçersiz oylar, AKP'ye aktarılacak iddiası var.

Erzurum: Çaldıran ilçesinde AKP vekil adayı Ferman Yıldırım, gittiği ortaokulda HDP sorumlusu Yahya Ertuğrul'u tehdit etti.

İstanbul: Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu İlkokulu'nda erken saatte boş tutanaklar imzalattırıldı.

Siirt: Şirvan Taşlı köyünde halka tüm oylar açık olarak kullanıldırılmaktadır.

Sinop: Sazlı köyünde 1140 No'lu sandık başkanı süre dolmamasına rağmen, görevlilere boş tutanak imzalatıyor.

Manisa: Yunus Emre Okulu 1248 No'lu sandık başkanı ve MEB müdürü Bayram Işık, sonuç tutanaklarının altına imza atmıştır. İtiraz üzerine yeni tutanak istenmiştir.

AKP adına mükerrer oy kullandığı gerekçesiyle 1384 kişi gözaltına alındı.

Adana: Çukurova ilçesinde 2248 No'lu sandık başkanı tutanağı önceden imzaladığı için arbede çıktı. İtiraz üzerine tutanak değiştirildi.

Denizli: Pamukkale ilçesi PAÜ Meslek Yüksek Okulu'nda oy kullanma işlemi bitmeden tutanak imzalatılmıştır.

İzmir: Balçova 80. Yıl Orhan Gazi Ortaokulu'nda 1011 No'lu sandıkta tutanaklar sabahtan imzalatıldı. Fark edilmesi üzerine tekrar düzenlendi.

Ankara: Gölbaşı Selametli köyünde muhtar, gelmeyen seçmenlerin yerine kendisi oy kullandı. Çok sayıda oyun kullanıldığı söylendi.

İstanbul: Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda 1013 No'lu sandıkğa gelen seçmenler kendileri adına oy kullanıldığını tespit ettiler.

Kilis: Kilis Anadolu Lisesi müdürü, oy sayımını izlemek isteyen vatandaşları içeri almamakta ve okulun kapılarını kitledi.