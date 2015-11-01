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“Haliç’te sandık başında silah çıktı, bir HDP’li yaralandı”

DİHA’nın haberine göre, Haliç İlköğretim okulunda sandık başında silah kullanıldı

01 Kasım 2015 18:00

Türkiye’de seçimin sonlanmasına saatler kala ihlal iddiaları gelmeye devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu’da polis ve özel harekat gölgesinde oy kullanmanın yanı sıra İstanbul’da Haliç’te sandık başında silah kullandığı iddia edildi. Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) geçtiği haberde, bir HDP’linin yaralandığı ileri sürüldü.

DİHA’nın haberine göre, “İstanbul Haliç İlköğretim Okulu’nda sandıkların korunmasına dair çıkan tartışmada AKP’ye yakın bir kişinin silah çektiği ve olayda bir HDP’linin yaralandığı” ileri sürüldü.

Aynı haberde, Esenyurt’ta da Çetin Coşkun adında şahsın oy kullandığı sırada polisler tarafından gözaltına alındığı öne sürüldü.

 

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