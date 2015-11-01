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Doğu ve Güneydoğu'da seçim polisin gölgesi altında gerçekleşiyor!

Diyarbakır ve Şırnak’taki seçim noktalarında polisler üst araması yaparak seçmenlerin girişine izin veriyor

Fotoğraf: Reuters

01 Kasım 2015 15:17

Türkiye, 7 Haziran sonrası özellikle Doğu ve Güneydoğu'da hergün artan çatışma ortamının ardından 1 Kasım seçimine girerken, Doğu ve Güneydoğu illerinde oy kullanma işlemi sırasında polis ve özel harekat birimlerinin sokaklarda boy göstermesi dikkat çekti.

Şırnak’taki seçim noktalarında polisler üst araması yaparak seçmenlerin girişine izin verirken, benzer bir durum da Diyarbakır’da yaşanıyor. Diyarbakır milletvekili HDP’li Feleknas Uca, Twitter adresinden, “Yavuz Selim, Süleyman Nazif, Cemal Yılmaz Alparslan ve Mardinkapı ilkokulu içerisinde yüzü kapalı özel hareket polisi geziyor” derken, okul bahçelerinden fotoğraflar paylaştı.

Öte yandan DİHA’nın haberine göre, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde de seçim noktalarında polisler konuşlandı. Ajans, okul içlerindeki silahlı özel harekatların fotoğrafını paylaştı.

HDP'li Feleknas Uca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

 

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