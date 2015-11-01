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Sandıklar kapandı, sonuçlar bekleniyor

Sandıklar doğuda 16:00'da, batıda 17:00'de kapandı. Oy sayımına geçildi. Sonuçlar bekleniyor

01 Kasım 2015 18:17

TBMM'nin 26'ncı dönem milletvekillerinin belirleneceği 1 Kasım seçiminde oy verme işlemi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 32 şehirde 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma süresi saat 16.00'da batıdaki illerde ise saat 17.00'de sona erdi. Sandıkların şu ana kadar yüzde 22,1'i açıldı.

Ülke genelinde kayıtlı 54 milyon 49 bin 851 seçmenden büyük bölümü, 175 bin sandıkta oylarını kullandı. Türkiye'nin Doğu bölgesindeki 32 ildeki seçmenler 07.00- 16.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

Türkiye'nin batısındaki 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Böylece Türkiye'nin 81 ilindeki oy verme işlemi tamamen sona ermiş oldu. 

 

 

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