Yılmaz Erdoğan: 3 ay sonra tekrar seçimde görüşürüz!

Yönetmen Yılmaz Erdoğan ve eşi Belçim Bilgin oyunu İstanbul Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, “Tekrar seçimde görüşürüz. 3 ay sonra görüşürüz” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, sandık görevlilerinin basın mensuplarının görüntü almasını engellemesi üzerine, görevlilerin önüne geçen Yılmaz Erdoğan, “Zaten memleket yeterince gergin. Bir çıkalım şuraya huzur gelsin” diye konuştu. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz Erdoğan, “Ya Cüneyt Arkın'ı ya da beni kaçıracaktınız. Tekrar seçimde görüşürüz. 3 ay sonra görüşürüz. Su gibi gidiyor” dedi.