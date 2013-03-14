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Sedat Peker: Sevgi böceği değilim

Sedat Peker, " Ben sevgi böceği, sevgi çiçeği değilim. Ama tahliye olmam durumunda infial yaratacak bir durumum yok" ifadesini kullandı

14 Mart 2013 19:19

Ergenekon davasında söz alan tutuklu sanıklardan Sedat Peker, ''Hakkımda hazırlanan videolar sevgi içerikli. Ben sevgi böceği, sevgi çiçeği değilim. Ama tahliye olmam durumunda infial yaratacak bir durumum yok" diye konuştu.

Ergenekon davasında, sanık ve avukatların beyanlarının alınmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Sedat Peker, sağlık sorunları nedeniyle duruşmalara katılamadığını söyledi.

Gizli tanık ''Poyraz''ın anlatımları üzerine ''Ergenekon'' davasından tutuklandığını ifade eden Peker, gizli tanığı tehdit ettiği iddiasıyla savcılıkta verdiği ifadeye değindi.

Gayet huzurlu bir ortamda savcılıkta ifadesini verdiğini belirten Peker, şunları söyledi:

''Savcıyı bir ara dışarı çağırdılar. İçeri geldiğinde gergindi. Avukatım, internete düşen bir habere göre, serbest bırakılmamam halinde, içi bomba dolu siyah bir araçla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a eylem yapılacağının iddia edildiğini söyledi. 'Tahliye sürem doldu, niye böyle komik bir şey yapayım ' dedim. Nöbetçi mahkemeye çıkarıldım. Öyle bir ortamda tutuklanmama imkan yoktu. Bu olay beni sevdiğini söyleyen bir genç tarafından planlandı. 9 yıldır cezaevindeyim. 7,5 yıl başka bir dosyadan, 1,5 yıl da bu davadan tutukluyum. İnfazıma 1 ay kala tutuklandım.''

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı cezaevindeyken ziyaret ettiği şeklindeki iddianın doğru olmadığını dile getiren Peker, o dönemde Tekirdağ Cezaevi'ndeki Hasan Yeşildağ'ı ziyaret ettiğini söyledi.

 

'Örgüt varsa ben üvey üyesiyim'

 

Dava sanıklarından Adil Serdar Saçan ve Tuncay Özkan ile geçmişte husumetlerinin bulunduğunu kaydeden Peker, Özkan'ın kendisi hakkında sınırları zorlayacak derecede sert haberler yaptığını anlattı.

Bu nedenle bu kişilerle aynı örgüt içinde bulunmasının imkansız olduğunu ifade eden Peker, ''Bu kişilerle aynı örgüt kapsamında yargılanıyorum. Şimdi böyle bir örgüt varsa ben üvey üyesi mi oluyorum'' diye sordu.

Peker, tutuklu kaldığı dönemde sanal atmosferin çok geliştiğini belirterek, siyasi parti liderlerinin sanal ortamdaki videolarının izlenme oranlarına dikkati çekti.

Başbakan Erdoğan'ın videolarının 25 milyon, kendisiyle ilgili videoların da 23 milyon kere izlendiğini belirten Peker, ''Hakkımda hazırlanan videolar sevgi içerikli. Ben sevgi böceği, sevgi çiçeği değilim. Ama tahliye olmam durumunda infial yaratacak bir durumum yok. Tahliye edecekseniz teşekkür ederim. Etmeyecekseniz de canınız sağ olsun'' dedi.

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