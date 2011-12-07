Sedat Peker'in iddiasına Bakanlık'tan yanıt

T24 - Adalet Bakanlığı, birinci "Ergenekon" davasının tutuksuz sanıklarından olan, ancak başka suçtan hükümlü Sedat Peker’in Bakanlığa yönelik iddiaları üzerine açıklama yaptı.



Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı medya organlarında "Sedat Peker; Adalet Bakanlığı, 1.5 milyon dolar değerli arsamı 20 milyon dolara aldı" ifadelerini içeren haberlerin yapıldığının görüldüğü bildirildi.



Konu hakkında yapılan incelemeler sonucunda şu açıklamanın yapılmasına gereksinim duyulduğu belirtildi: "İstanbul’un Kartal ilçesi ve Cevizli Mahallesi’nde bulunan, tamamı 123.645,20 metrekare yüzölçümünde arsa (1104 ada ve 85 parsel), Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup, Anadolu Yakası Adalet Sarayı yapılmak üzere 20 Aralık 2005 tarihinde, İstanbul Valiliği Defterdarlık Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı adına tahsis edilmiştir. Bu parselde, herhangi bir satış işlemi gerçekleşmemiştir."







