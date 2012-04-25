Birinci Ergenekon Davası’nda tanık olarak dinlenen Serhat İnce ilginç iddialarda bulundu. Tanık İnce, İkinci Ergenekon Davası’nda tutuksuz olarak yargılanan dönemin İstanbul eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile Sedat Peker arasında menfaat birlikteliğinin bulunduğunu iddia ederek, “Alemde herkes Adil Serdar Saçan’ın Sedat Peker’e yol verdiğini bilir” dedi.



Milliyet'in haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Birinci Ergenekon Davası’nın dünkü duruşmasında ifade veren Serhat İnce, tutuklu sanık Sedat Peker’in adamı olduğu öne sürülen sanık Boğaç Kaan Murathan ile temmuz 2003 tarihinde Bodrum’da tanıştığını söyledi. Murathan ile bir kavga nedeniyle jandarma karakoluna düştüklerini, gözlatındayken bir süre sonra rahat bir pozisyona geldiklerini belirten İnce “Boğaç’ın Veli Küçük ile görüştüğünü tahmin ediyorum. ‘Veli Dayı ile görüşüldü’ diye birbirlerine anlattıklarını duydum” diye konuştu.

‘İlişkiyi polis yürüttü’

Tanık İnce, İkinci Ergenekon Davası’nda tutuksuz olarak yargılanan dönemin İstanbul eski Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan ile Sedat Peker arasında menfaat birlikteliğinin bulunduğunu iddia derek şunları söyledi:

“Saçan’ın Şube müdürü olduğu dönemde gözaltına alınanlara yaptığı muamele herkes tarafından biliniyor. Sedat Peker’in en hızlı, en cafcaflı dönemi Adil Serdar Saçan’ın dönemiydi. Gözaltındayken Sedat Peker’e işkence yapıldığı iddialarının danışıklı dövüş olduğunu düşünüyorum. Şarkıcı Küçük Onur’un çıktığı bir yerde Adil Serdar Saçan’ın Sedat Peker’in adamıyla görmüştüm. Peker ile Saçan ilişkilerini bir polis memuru üzerinden yürütüyordu. Alemde herkes Adil Serdar Saçan’ın Sedat Peker’e yol verdiğini bilir.”

'Alparslan kendi halinde’

Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Arslan’la ilgili olarak da ifade tanık Serhat İnce, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğrenci olduğu 1998-1999 yıllarında, Alparslan Arslan’ı Süleymaniye’deki Ülkücü öğrencilerin gittiği bir kafede gördüğünü söyledi.

Mahkeme Başkanı Özese’nin sorusu üzerine de “Alparslan Arslan kendi halinde biriydi. Çok konuşmazdı, öyle liderlik vasfı yoktu” dedi. Sedat Peker’in o dönem üniversiteli ülkücü gençlere burs verdiğini iddia eden Serhat İnce, “O dönemde İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğrencisiydim. Burslardan ben de faydanlandım” diye konuştu.

‘Peker’in sıfatı çok’

Sedat Peker’in lakabının “boksör” ve “Caz Sedat” olduğunu belirten Serhat İnce şöyle devam etti:

“Sedat Peker, hem hayırsever, hem kabadayı, hem Polat Alemdar, işadamı, tarihçi. Sedat Peker’in 7-8 tane sıfatı bulunuyordu. Sedat Peker’in sosyopat bir tip olduğunu söyleyebiliriz.”

Serhat İnce, İkinci Ergenekon Davası’nda tutuksuz olarak yargılanan İstanbul eski Ülkü Ocakları Başkanı Levent Temiz hakkında da şu iddialarda bulundu: “Temiz Tophane’de nargile içerken, Veli Küçük ile telefonla görüştü. Hal hatır şeklinde konuşmaları oldu. Levent saygılı konuşuyordu. Ya ‘paşam’ ya da ‘komutanım’ diye hitap ediyordu.”

‘DTO mercek altına alınsın’

Bir dönem Deniz Ticaret Odası’nda çalıştığını ve ilişkileri bildiğini belirten Serhat İnce “Eğer Ergenekon örgütü araştırılacaksa Deniz Ticaret Odası mercek altına alınmalıdır. Oradakilerin Sedat Peker ile yakınlıkları vardı. Emekli generaller, paşalar Deniz Ticaret Odası’nda istihdam ediliyor. Bir örgüt varsa oranın da organik ya da finansal bağı vardır” iddiasında bulundu.