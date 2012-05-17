İşte Sedat Peker'in Silivri'deki koğuşu

Ergenekon davasında silahlı terör örgütü kurma suçuyla yargılanan Sedat Peker, cezaevinde olmasına rağmen dün twitter’da 'en çok konuşulan konular' (trending topic) arasına girdi. Peker’i ‘tt’ yapan, önceki gün Bağdat Caddesi’nde çalışır halde bırakılan minibüste bomba süsü verilen bir paketle birlikte bulunan, “Sedat Peker serbest bırakılmazsa Başbakan ölecek” notuydu. İstanbul polisini alarma geçiren bu gelişmenin ardından Peker sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Bu vesileyle Peker’in cezaevindeki yaşamı da günışığına çıktı. Sedat Peker başlığı altında facebook adresinden yüklenmiş resimler, Peker’i eşofmanıyla Silivri Cezaevi’ndeki koğuşunda, cezaevi içinde ve bahçesinde gösteriyor. Peker’in iki kişiyle birlikte kaldığı koğuşunda büyük ekran bir LCD televizyon, Sedat Peker yazılı Türk bayrağı, Kabe resmiyle süslenmiş bir elbise dolabı ve beyaz havlular dikkat çekiyor. Odanın en ilginç eşyası ise, vücut çalışmak için pet şişelerden yapılmış dambıllar.