Bağdat Caddesi’nde şüpheli araçtan ilginç bir not çıktı!

Bağdat caddesinde şüpheli bir araçta arama yapıldı. Araçtan ''Sedat Peker bırakılmazsa Başbakan ölecek'' yazılı not çıktı.

Polisin yaptığı incelemede bomba ihbarı yapılan minibüsün içinde üzerinde devlet büyüklerini hedef alan metnin bulunduğu karton kutu bulundu. Bu karton kutunun içindeki notta "Sedat Peker bırakılmazsa Başbakan ölecek" yazıyordu...

Bağdat Caddesi Feneryolu mevkiinde saat 12.00 sıralarında bir kişi 34 BFP 05 Plakalı siyah renkli Wolkswagen Transporter minibüsü çalışır vaziyette bırakıp ayrıldı. Aradan yarım saat geçtikten sonra aynı minibüs için 155 polis İmdat hattına araçta bomba olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışır vaziyette buldukları minibüsü incelemek üzere Bomba İmha Uzmanına haber verdi. Bu sırada Bağdat Caddesi trafiğide iki şeridi kapatılarak kontrollü bir şekilde araç geçişine izin verildi. Camları siyah filmle kaplı olan minibüsü sağ camı fünye ile patlatıldıktan sonra Bomba arama köpekleriyle olay yerine gelen Bomba imha uzmanı minibüsün içinde detaylı bir arama yaptı. Minibüs içinde yapılan incelemede üzerinde devlet büyüklerini hedef alan metnin yazdığı karton kutu olduğu görüldü. Cadde üzerinde işyerleri bulunan vatandaşlarda, "Minibüs çalışır vaziyetteydi, birisi bırakıp gitti polisler gelip inceleme yaptı" diye konuştu. Polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını kontrol edip minibüsü bırakan kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.