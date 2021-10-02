Sedat Peker'den Can Ataklı'ya: Ağabey, sen keyifli ve matrak bir adamsın ancak filmin sonunda mahcup olacaksın

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Sedat Peker'in, siyasi tweet'lerinin bir başkası aracılığıyla da paylaşılmasının engellendiğinin duyurulmasının ardından, "Sedat Peker devlet gücüyle susturuluyor. Türkiye'de kimse destek veremeyince Peker'in anlattığı dehşet olaylar da sümen altı ediliyor." değerlendirmesini yaptı. YouTube hesabından video yayınlayan Ataklı'ya, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'den yanıt geldi. Peker, "Can Ağabey sen keyifli ve matrak bir adamsın ancak filmin sonunda mahcup olacaksın, filmin sonunu seyret" dedi.

Can Ataklı Youtube videosunda, "Sedat Peker devlet gücüyle susturuluyor. Türkiye'de kimse destek veremeyince Peker'in anlattığı dehşet olaylar da sümen altı ediliyor. Oysa muhalefetin hiçbir komplekse kapılmadan Peker'in söylediklerinin üzerine gitmesi saray iktidarını zorlaması gerek. " demişti.

Peker'in Twitter'dan Can Ataklı'ya verdiği yanıtlar şöyle:

1-Can Ağabey (Ataklı), bu sabahki Youtube programınızı keyifle izledim. İnşallah söyleyeceklerime bozulmazsın. Bazı yaşlı dayılar gibi filmin ilk çeyreğini seyredip filmin sonu için yorum yapmışsın. Parça parça koparmak iyi bir taktik değil demişsin.

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"Aslanlar yedi canlıdır"

2-Bak şimdi gördün mü diye de eklemişsin. Can Ağabey sen keyifli ve matrak bir adamsın ancak filmin sonunda mahçup olacaksın. En başında biz koyun değiliz, biz öküz değiliz. Kurban bunlardan olur. Biz aslanız. Aslandan kurban olmaz dedik. Aslanlar yedi canlıdır.

3-Şu ana kadar iki canımı kaybettim ancak geride beş canım daha var. Benim zekama lütfen güven. Ben Teğmen Andrew’in Garcia’ya ulaştırması gereken mektubu okuduğumda 14 yaşındaydım

4-O yaşta iken bile ben büyüyünce bundan daha iyisini yapabilirim demiştim. Filmin sonunda gençlere cep telefonun var mı diye soran dayıların durumuna düşmemen için bu dediklerimi lütfen bir yere kaydet. Sen bu filmin sonunu seyret