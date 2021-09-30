Yılmaz Özdil: Sedat Peker’in açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, kişisel Twitter hesabından siyasi saldırı niteliği taşıyan tweet atmasının Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından engellendiğini açıklayan Sedat Peker'in tweet'lerini paylaştığı için tartışma yaratan gazeteci Erk Acarer’le ilgili gelen eleştirilere isim vermeden sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdil, "Sedat Peker’in açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır" diye yazdı.

Özdil'in sarf ettiği ifadelerinin, söz konusu durumu gazetecilik açısından eleştirmesinin ardından Sedat Peker'in de hedef aldığı medya ombudsmanı Faruk Bildirici'ye yönelik olduğu şeklinde yorumlandı. Özdil, isim vermeden yaptığı paylaşımında, “Sedat Peker’in açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin, yazıişlerini filan boşver, matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır…” ifadelerini kullandı.

Bildirici: O sözleri benim için söylüyorsanız...

Bildirici, Özdil’in bu eleştirisine "Sedat Peker'e aracılık etmek gazetecilik faaliyeti mi?" başlıklı yazısını hatırlatarak yanıt verdi. Bildirici, “O sözleri benim için söylüyorsanız hemen yanıtlayayım. Sanırım yazımı okumadınız. Çünkü ben Sedat Peker'in açıklamalarını değil, gazetecilik yöntemini eleştirdim. Lütfen okuyun. Üslubunuzu doğru bulmadığımı da belirtmeliyim” diyerek yazısının linkini paylaştı.

Bildirici bir sonraki paylaşımında da, “Bu da Sedat Peker'in açıklamalarının nasıl haber yapılması ve araştırılması gerektiği konusunda 11 Haziran'da yayımladığım yazı... Lütfen okuyun... İşte linki” diyerek Özdil’e şu yazısını gönderdi:

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