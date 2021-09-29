Gazeteci Uğur Dündar ile Zeynel Lüle arasında “Sedat Peker” gerginliği

Sözcü yazarı Uğur Dündar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e yönelik kullandığı, “Artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” ifadesinin ardından gazeteci Zeynel Lüle’nin “Son dönemlerde bazı meslek büyüklerimiz dahil 'Peker hayranlığı' başladı. Onun suç örgütü lideri olduğunu unutmayalım” eleştirisine yanıt verdi. Dündar, “Siz yurt dışında güvence içinde çalışırken biz burada hırsızlar, mafyalar, uyuşturucu baronları ve hortumcularla kelle koltukta mücadele ediyorduk” diye yazdı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, birbiri ardına yayımladığı videolarında iktidar kanadındaki pek çok isim hakkında ciddi iddialar ortaya attı. Geçen günlerde gazeteci Uğur Dündar, kişisel sosyal medya hesabından, Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular, uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” diye yazdı.

Dündar’ın bu paylaşımının ardından gazeteci Zeynel Lüle de isim vermeden, “Son dönemlerde bazı meslek büyüklerimiz dahil 'Peker hayranlığı' başladı. Onun suç örgütü lideri olduğunu unutmayalım. Söyledikleri doğru, çünkü bizzat içinde. Savcılar dikkate almasa da biz alıyoruz. Ama 'halk kahramanı güzellemesi' yapmaya gerek var mı?” eleştirisi getirdi.

Dündar, Lüle’nin bu paylaşımına sert bir dille yanıt verdi. Lüle’nin paylaşımını alıntılayan Dündar, “Siz yurt dışında güvence içinde çalışırken biz burada hırsızlar, mafyalar, uyuşturucu baronları ve hortumcularla kelle koltukta mücadele ediyorduk. S. Peker aleyhinde de haberler yaptık. Gazetecinin görevi topluma ayna tutmaktır. Sokaktaki insan onun hakkında yazdığım gibi düşünüyor” ifadelerini kullandı.

Dündar'ın bir başka sosyal medya paylaşımı da dikkati çekti. Dündar yaptığı paylaşımda, "Yıl 1979. Sağ-sol çatışmasında oluk oluk kan akıyor. Yurt dışından çok parlak bir iş teklifi aldım. Onlara: ‘Bizde terör var. Gençler birbirini vuruyor. Yurduma döndüğümde uçaktan inerken, uzun namlulu bir silahla alnımdan vurulacağımı bilsem yine dönerim. Vatanıma borcum var.’ dedim" ifadesini kullandı.