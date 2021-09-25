Uğur Dündar'dan Sedat Peker paylaşımı: Halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında, "Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor” dedi.

Gazeteci Uğur Dündar Twitter'da, suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Dündar, Peker’i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Hayatım mafyalar, suç örgütleri, hırsızlar, hortumcular ,uyuşturucu baronlarıyla mücadele etmekle geçti. Sedat Peker hakkında da haber yaptım. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık halk, onu bir suç örgütü lideri olarak değil, temiz toplum savaşçısı olarak görüyor.” ifadelerini kullandı.