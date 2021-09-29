Erk Acarer, 'gazetecilik' tartışmasında kendisini savunan Sedat Peker'e teşekkür etti, "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" dedi

T24 Haber Merkezi

Kişisel Twitter hesabından siyasi saldırı niteliği taşıyan tweet atmasının Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından engellendiğini açıklayan Sedat Peker'in tweet'lerini paylaştığı için tartışma yaratan gazeteci Erk Acarer, bilgileri teyit ettiğine dair kendisine destek veren Peker'e teşekkür etti. Acarer "Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var" dedi. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ise bugünkü tweetlerinde Acarer'i eleştiren Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'yi hedef alarak, "Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz." görüşünü savundu. Peker, yaklaşık iki saat sonra attığı ek tweet'te ise "Eleştirirken nezaket sınırını biraz aşmış olabilirim." ifadeleriyle Bildirici'yi etiketleyerek 'özür' diledi.

Gazetecilerin etik tartışmasına dahil olan organize suç örgütü lideri Peker, "Faruk Bildirici isminde basındaki bazı tartışmalı yazılarla ilgili kendince hüküm veren, gazeteci olarak bilinen bir kişi Erk Acarer isimli gazetecinin kendi sayfasında tweetlerimi yayınlayıp bununla ilgili haber yapmasını eleştirmiş. Basındaki ombudsmanlık makamına Faruk Bildirici seçilmiş midir ya da atanmış mıdır bilmiyorum. Böyle bir unvanı hangi sebeple kendine hak görüyor onu da bilmiyorum. En yüksek seviyede suikaste uğrama riskim görüldüğü için bazı kısıtlamalar altındayım. Bu sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde değil, tüm dünyada yapılan bir uygulama." ifadesini kullandı.

"Acarer bilgileri teyit etti"

Erk Acarer'e yapacağını söylediği açıklamaları 5 gün öncesinden ilettiğini ve Acarer'in bilgileri teyit ettiğini söyleyen Peker paylaşımlarını şöyle sürdürdü:

"Birinci söylemek istediğim, Erk Acarer’e yapacağım açıklamaları 5 gün öncesinden ilettim. Kullandığım belgelerin, resimlerin ve bilgilerin doğruluğunu bu sürede teyit etti.

İkinci söylemek istediğim, benim paylaşımlarımı doğrulayan, Erkam Yıldırım'ın daha önce Singapur’da kumar oynarken yayınlanan resimde yanındaki kişinin İzmir Aliağa Limanı’ndaki gemi söküm bölümünü kontrol eden bir kişi olduğunu ortaya çıkaran da habere ekleyen de Erk Acarer’dir

Üçüncü söylemek istediğim, akıllı adamları bu dünyada durduracak hiçbir engel yoktur. Güvenlik protokolü gereği saldırgan tweetler atmam engellendi. Ancak güvenlik protokolündeki hukuki boşluğu gördüm. Retweet yapmamın engel olduğu yazmıyordu. Ben de bu hakkımı kullandım."

"Bildirici ve şahsıma olan kinlerinden dolayı ona destek çıkanlar, Z kuşağındaki gençlere “Cebindeki telefonu çıkar” diyen yaşlı dayılar gibi yazılacaklar"

Erk Acarer’le düne kadar büyük düşmandık. Benimle ilgili çok düşmanca yazılar yazdı. Ancak namuslu bir adam, namuslu bir gazeteci. Gösterdiğim duruşa ve dirence saygı göstermiş olacak ki suikaste uğrama riskim olduğu halde, iade edilmem için basında da çıktığı üzere ülkemiz tarafından bulunduğum ülkeye akıl almaz teklifler yapıldığı halde, verdiğim söz üzerine bildiklerimi anlatabilmem için Twitter üzerinden böyle bir haber gerçekleştirdi. 15-20 sene sonra geçmiş yakın tarihimiz şöyleydi denilerek yazılan kitaplarda Erk Acarer onurlu duruşuyla yazılırken Faruk Bildirici ve şahsıma olan kinlerinden dolayı ona destek çıkanlar, Z kuşağındaki gençlere “Cebindeki telefonu çıkar” diyen yaşlı dayılar gibi yazılacaklar.

Faruk Bildirici basındaki ombudsman makamının hakkını veren bir kişi olsaydı Sayın Saygı Öztürk’ün İçişleri Bakanı süslü süleymanın danışmanlarının akrabaları iyi yerlere terfi ediliyor haberinden sonra doncu Süleyman'ın değil bir gazeteciye, hiçbir vatandaşa söylenmeyecek tarzdaki tehditvari saygısız kelimeleriyle ilgili ombudsmanlık görevini hatırlayıp, haber yapıp "Saygı Öztürk Bey haklıdır" derdi. Ancak bunlarda nerede o yürek?

Düşman derecesinde olduğumuz Erk Acarer’in bu namuslu tavrını Z kuşağı gelecekte saygıyla anarken Faruk Bildirici gibi kişileri ise nasıl anacaklarını hep beraber göreceğiz."

Acarer Peker'in tweetlerindeki, "En yüksek seviyede suikaste uğrama riskim görüldüğü için bazı kısıtlamalar altındayım. Bu sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nde değil, tüm dünyada yapılan bir uygulama. Birinci söylemek istediğim, Erk Acarer’e yapacağım açıklamaları 5 gün öncesinden ilettim. Kullandığım belgelerin, resimlerin ve bilgilerin doğruluğunu bu sürede teyit etti.İkinci söylemek istediğim, benim paylaşımlarımı doğrulayan, Erkam Yıldırım'ın daha önce Singapur’da kumar oynarken yayınlanan resimde yanındaki kişinin İzmir Aliağa Limanı’ndaki gemi söküm bölümünü kontrol eden bir kişi olduğunu ortaya çıkaran da habere ekleyen de Erk Acarer’dir" bölümü alıntılayarak kendisine destek veren Peker'e teşekkür etti.

Acarer: Eleştirilerin de başımın üstünde yeri var

Acarer bunun yanından kendisini eleştiren meslek büyüklerinin de başının üstünde yeri olduğunu belirterek, "Bu bilgiler için Sedat Peker'e çok teşekkür ederim. Bunlara vurgu bile ‘iktidar ile anlaştı’ tartışmasına noktadır. Şunu da tekrar belirtmek isterim; eleştirilerin ve meslek büyüklerimin başımın üstünde yeri var. Elimizi birlikte taşın altına sokup, kardeş bir Türkiye kuracağız!" düşüncesini dile getirdi.

Bildirici'den Peker'e yanıt: Gazetecilik etiği yazılarımda asıl muhatabım gazeteciler ve iletişim akademisyenleri

Faruk Bildirici kendisini hedef alan Sedat Peker'e, "Medya Ombudsmanı olarak kaleme aldığım gazetecilik etiği yazılarımda asıl muhatabım gazeteciler ve iletişim akademisyenleridir. Eleştirerek gazeteciliğin yanlışlardan arınmasına ve yüksek kalitede yapılmasına katkıda bulunmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Bildirici Twitter hesabından, "Sedat Peker’e yardım gazetecilik faaliyeti midir” başlıklı eleştirimi de meslektaşlarım ve iletişim akademisyenleriyle tartıştık. Asıl muhatabım Erk Acarer de eleştirime “yol gösterici bulduğu” yanıtını verdi. Bu karşılık önemliydi, tartışma mesleğimiz açısından artı değerdiSedat Peker ve Süleyman Soylu konusundaki haberlere ilişkin neler yazdığıma gelince hepsi sosyal medya hesabımda ve farukbildirici.com’da mevcut. Merak eden okuyabilir. Ama bir örnek vermekle yetineyim: farukbildirici.com - Sedat Peker vakasında gazetecilik bilançosu: Yeni kanıtlar, yeni ipuçları Gazeteciliği ve gazetecilik etiğine ilişkin tartışmalarımı, elbette meslektaşlarım ve iletişim akademisyenleriyle sürdüreceğim." paylaşımını yaptı.

Acarer eleştirileri için Bildirici ve Tatari'ye teşekkür etmişti

Acarer, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin "Sedat Peker'e aracılık etmek gazetecilik faaliyeti mi?" ve T24 yazarı Tuğçe Tatari'nin "Sedat Peker’in karşısında yapılan gazetecilik mi aracılık mı?" başlıklı yazıları için meslektaşlarına teşekkür etmişti.

Tatari'den Acarer'e: Ben de eleştiri karşısında sergilediğin tavır için çok teşekkür ederim

Acarer'in "Küsmek şöyle dursun, bilakis değerli ve yol gösterici buluyorum. Elbette parantezler açarak, süreci de anlattım sevgili Tuğçe Tatari, sayın hocam Faruk Bildirici" paylaşımına Bildirici, "Zaten eleştirimin amacı da daha iyi gazetecilik için doğruları hatırlatmaktı. Yanlışlardan arınmak için açık yürekli olmalı, samimi bir dille, kırmadan dökmeden eleştirmeli, tartışmalıyız."; Tatari ise, "Ben de eleştiri karşısında sergilediğin tavır için çok teşekkür ederim." yanıtını vermişti.