İsmail Saymaz, Sedat Peker'in artık başka biri aracılığıyla da siyasi tweet atamayacağını duyurdu

Gazeteci İsmail Saymaz, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in son durumu ve paylaşımlarıyla ilgili yakın çevresinden edindiği bilgileri aktardı. Saymaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) güvenlik kanunlarına göre Peker'in 'uluslararası risk' altında olduğu ve o ülkenin güvenlik protokolleri nedeniyle siyasi paylaşım ve farklı hesaptan alıntı yapmasının da yasaklandığını duyurdu.

Peker'e kararın dün tebliğ edildiğini belirten Saymaz, BAE'nin Peker'e "Ne sen yazacaksın, ne biri senin adına yazacak. Kural ihlal edilirse teknolojiden yalıtılmış bir şekilde yaşamına devam etmek durumunda kalabilirsin" dediğini aktardı.

İsmail Saymaz Halk TV'de Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası adlı programda açıklamalarına parantez açarak "Yurt dışında yaşayan gazetecilerin haberlerinde onun yorumuna denk gelebilirsiniz." notunu düştü.

Peker, kendisinin tweet atmasının engellemesiyle birlikte, kanun açığı bularak gazeteci Erk Acarer'in hesabından açıklamalar yapmış, ve ardından bunları RT etmişti.

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