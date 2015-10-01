Sedat Ergin: Ahmet Hakan'a saldıranların "Trafikte tartıştık" iddiası inandırıcı değil

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, gazeteci Ahmet Hakan’ı darp eden 4 saldırganın “Trafikte tartıştık” iddiasının inandırıcı olmadığını söyledi. Sedat Ergin, saldırganların olay anında çıktıkları aracın Ahmet Hakan’ın CNN Türk’teki “Tarafsız Bölge” programının sürdüğü sırada Bağcılar’daki Doğan Medya Center’ın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini hatırlattı.

CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu haber bültenine katılan Sedat Ergin şunları söyledi:

İnandırıcı değil. Görüntülerde gördük. Takip eden, saldırganların bulunduğu taşıtın Ahmet Hakan programını bitirip ayrıldıktan sonra takip ediyor. Demek ki trafikte çekişme olmamış, saldırganlar çok önceden planlamışlar. Arabayı Bağcılar’daki CNN Türk merkezinin karşısına çekiyorlar, sonra program bitince Ahmet Hakan’ı evinin önünde dövüyorlar.

‘Yakın koruma olsaydı, durum farklı olabilirdi’

Cem Küçük’ün yazısı var, Turgut Kazan bunun üzerine bu yazıyı alıyor ve İstanbul Valiliği’ne başvuruyor. Bu yazıda diyor ki, “Bunu Sayın İçişleri Bakanı’na anlattım” diyor Sayın Kazan. “Önlem alınmasını talep ediyorum” demiş. Bakan Selami Altınok, “İstanbul Valisi’yle konuşup aktaracağım” diyor. Turgut Kazan, “Selami Altınok bizden valiliğe yazılı başvuru yapmamızı istedi” diyor. Valilik bugün diyor ki, “Zaten çağrı üzerine koruma tahsisi yapılmış olup, olay günü çağrı olmadığı için koruma tahsisi yapılmamıştır” diyor.

Bizim aldığımız bilgiler, yakın koruma için bürokratik işlemlerin sürdüğü yönünde. Eğer yakın koruma tahsis edilmiş olsaydı durum herhalde daha farklı olabilirdi. Başvuru burada.