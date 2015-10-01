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Melih Gökçek: Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı kınıyorum

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Hakan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi

01 Ekim 2015 15:15

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyla ilgili "Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı kınıyorum" açıklamasını yaptı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Hakan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Ahmet Hakan, sabah saatlerinde taburcu edilirken, saldırıyla ilgili önce 3 kişi gözaltına alındı, sabah saatlerinde 4'ncü saldırgan da yakalandı.

 

Gökçek de kınadı

 

Zaman zaman sosyal medya hesabı üzerinde Ahmet Hakan ile atışan Gökçek, yapılan saldırıyı kınadığını belirtti. Gökçek Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ahmet Hakan'a yapılan saldırıyı kınıyorum. Şiddet hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Geçmiş olsun sana Ahmet" ifadelerini kullandı.

 

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