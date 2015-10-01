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Ahmet Hakan'a saldıran şüphelilerin ilk ifadesi: Trafik nedeniyle tartıştık

Saldırının bir araç takibi sonrasında yaşandığı Doğan Medya Center’ın güvenlik kameralarına yansımıştı

01 Ekim 2015 14:32

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a saldırıda bulunan 4 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadede trafik nedeniyle tartıştıklarını ve aralarında itiş kakış yaşandığını söyledikleri öğrenildi.  Ancak saldırının bir araç takibi sonrasında yaşandığı Doğan Medya Center’ın güvenlik kameralarına yansımıştı.

Şüphelilerin Ahmet GülerKamuran ErginFuat Elmas ve Uğur Adıyaman olduğu belirtildi. Şüphelilerden Uğur A.'nın saldırıda kullandıkları aracın kiralandığı şirketin sahibinin kardeşi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden 2'sinin daha önceden tehdit, yaralama ve narkotik madde kullanmak suçlarından poliste kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, şüphelilerin ilk sorgularında trafik nedeniyle tartıştıklarını aralarında itiş kakış yaşandığını söyledikleri öğrenildi. Polis, olayda bir azmettirici olma ihtimaline karşı şüphelilerin bilgisayar, telefon gibi özel cihazlarını incelemeye aldı.

Polis yetkilileri, Ahmet Hakan'ın Cem Uzan'la Twitter'daki tartışmasının da incelendiğini söyledi.

 

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