Ahmet Hakan'a yönelik saldırıyla ilgili kim, ne dedi?

Hürriyet yazarı ve CNN Türk’te yayınlanan ‘Tarafsız Bölge’ adlı programın sunucusu gazeteci Ahmet Hakan'a yönelik saldırı, sosyal medyanın da gündemindeydi. Ahmet Hakan, saldırının ardından Twitter’da trend topic oldu. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, Hakan’a yönelik saldırının şüphelisi olarak, Cem Küçük’ü gösterdi. Dündar, kişisel Twitter hesabında, “‘İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayattasın’ diyen Cem Küçük, Ahmet Hakan’a saldırının ilk şüphelisidir” dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, İstanbul'daki evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Hakan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Ahmet Hakan, sabah saatlerinde taburcu edilirken, saldırıyla ilgili önce 3 kişi gözaltına alındı, sabah saatlerinde 4'ncü saldırgan da yakalandı. Hakan’ın pek çok meslektaşı, siyasiler, sanatçılar, yazarla olayı sosyal medya aracılığıyla kınayarak, Hakan’a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, bugün Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ programına konuk olacağını da belirterek, saldırıyı kınadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da kişisel Twitter hesabından Hakan'a yönelik saldırıyı kınadığını belirtti. Kurtulmuş, "Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun’a yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Sayın Ahmet Hakan Coşkun’a geçmiş olsun diyorum" dedi.

İşte o twitler:

Can Dündar: “İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayattasın” diyen Cem Küçük, Ahmet Hakan’a saldırının ilk şüphelisidir.

Gürsel Tekin: Ahmet Hakan’a yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu akşam 21.00’da CNN TÜRK’te Tarafsız Bölge’de A. Hakan’ın yayın konuğu olacağım. Buluşmak üzere

Ahmet Ümit: Bu ülkede hakiki gazetecilik hep cesaret gerektirir. Hakiki gazetecileri susturamayacaklar. Ahmet Hakan’a geçmiş olsun.

Elif Şafak: Ahmet Hakan’a yönelik saldırıyı kınıyorum, büyük geçmiş olsun; bu şiddet bütün basına, ifade özgürlüğüne, demokrasiye

"Bu kadarına cesaret edemezler diyordum"

Genco Erkal: Geçmiş olsun Ahmet Hakan. Söylerler ama bu kadarına cesaret edemezler diyordum. Saray’ın demokrasi anlayışı budur işte Aykırı ses çıkmayacak

Hasan Cemal: Faşizm işte böyle bişey... Ama hep birlikte direneceğiz sevgili Ahmet Hakan. Bu dünyayı despotlara bırakmayacağız!

Hayko Bağdat: Bu gibi durumlarda mekanizma aksıyor ve iş işten geçmiş olabiliyor. Ahmet Hakan’a hemen koruma tahsis edilmeliydi. Geç kalındı.

"Sabah gazetesi saldırıyı Cem Uzan'a bağlamaya çalışmış"

Koray Çalışkan: Sabah, zar zor gördüğü Ahmet Hakan’a saldırı haberini Cem Uzan’a bağlamaya çalışmış. Sahte bir hesapla… Gazetecilik pespaye. Acıyorum…

Nedim Şener: Zorbalar ve Vandalların aracı şiddettir. Ama Ahmet Hakan ve diğer gazetecilere saldıranlar asla kazanamayacaklar. @ahmethc geçmiş olsun.

Nihal Bengisu Karaca: Ahmet Hakan’a yapılan saldırıyı kınıyorum. “Kaleme karşı sopa” trendi oluşursa sonu felaket olur. Umarım sorumlu bir an önce bulunur.

Numan Kurtulmuş: Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun’a yapılan saldırıyı nefretle kınıyorum. Sayın Ahmet Hakan Coşkun’a geçmiş olsun diyorum.

Twitter'da Ahmet Hakan hakkında yapılan paylaşımlar şöyle:

Ahmet Hakan hakkındaki Tweetler