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Seçkin Piriler: Kaan umrumda bile değil!

Seçkin Piriler, boşandığı eşi Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural hakkında sosyal medya üzerinden yorum yapanlara sitem etti

16 Haziran 2016 00:03

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'den mart ayında boşanan Seçkin Piriler, sosyal medya hesabında eski eşi ve eski eşinin sevgilisi Kıvılcım Ural ile ilgili yorum yapanlara sitem etti.

Kıvılcım Ural'la aşk yaşayan Tangöze için Piriler, “Kaan'la harika bir 10 sene yaşadım. Artık benim hayallerim başka. İnanın ki Kaan umurumda bile değil. Onun en güzel döneminde ben yanındaydım. O da bana çok aşık olmuş ki iki çocuk yapmış. Düşünün ki yıllarca kimseyle evlenmek bile istememiş ve bir daha da asla evlenmez. Bir de onun orta yaş bunalımlarıyla ilgilenmekten sıkılmıştım zaten” diye konuştu.

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