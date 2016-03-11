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Kaan Tangöze ile Seçkin Piriler boşandı

Boşanma protokolüne göre; Kaan Tangöze evlilikleri süresince oturdukları Ulus’taki evin yarı hissesini eşine verdi

11 Mart 2016 11:57

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural’la ilişkisi 6 yıllık evliliğinin sonunu getirdi. Eşi Seçkin Piriler’in boşanma kararına ilk zamanlar karşı çıkan Tangöze sonunda kabul etti. Çift bugün, Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada anlaşmalı olarak boşandı.

Geçen hafta avukatları aracılığıyla bir araya gelen çift, boşanma protokolüne imza attı. Bu sözleşmeye göre; Kaan Tangöze evlilikleri süresince oturdukları Ulus’taki evin yarı hissesini eşine verdi. Ayrıca eşi ve çocukları için Bodrum’da yazlık ev satın almayı kabul etti.

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural'ın bu fotoğrafı magazin dünyasında tatışma yaratmıştı

 

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