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Seçkin Piriler: Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın adlarını bir daha duymak istemiyorum

"Bu tarz konulara girmek istemiyorum"

04 Nisan 2016 15:53

Duman grubu solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler"Kaan ve Kıvılcım'ın adlarını bir daha duymak istemiyorum" dedi.

Bir giyim markası, 2016 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu lansmanını Soho House İstanbul'da gerçekleştirilen bir giyim markasının 2016 İlkbahar-Yaz koleksiyonunun lansmanına katılan Seçkin Seçkin Piriler, Kaan Tangöze ile boşanmalarının ardından her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Piriler, bir muhabirin "Eski eşiniz ve yasak aşkının evleneceği" konuşuluyor demesi üzerine, "Bu tarz konulara girmek istemiyorum. Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural isimlerini de bir daha duymak istemiyorum" diye konuştu.

 

 

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