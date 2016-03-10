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Seçkin Piriler: Kaan'dan severek ayrılıyorum

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural’ın ilişkisinin devam etmesi, altı yıllık Tangöze-Seçkin Piriler evliliğini bitirdi

10 Mart 2016 10:08

Seçkin Piriler ile geçen yıl müzisyen Kıvılcım Ural’la dudak dudağa görüntülenen eşi Kaan Tangöze, evliliklerindeki krizi aşamadı. Piriler, son kararı açıklayarak, “Cuma günü boşanıyoruz" dedi. 

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural’ın ilişkisinin devam etmesi, altı yıllık Tangöze-Seçkin Piriler evliliğini bitirdi. Geçtiğimiz haftalara kadar barış yolunda kapıyı aralık bırakan ve kesin konuşmaktan kaçınan Piriler, sonunda eşinin anlaşmalı boşanma teklifini kabul ederek dava açtı. Kesin kararını verdikten sonra sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp’ından Tangöze soyadını silen Seçkin Piriler, gelişmelerle ilgili şu açıklamayı yaptı: 

 

"Severek ayrılıyorum"



“Dün avukatım aracılığıyla dava açtığım doğru. Anlaşmalı olarak boşanıyoruz, çocukların velayeti bende kalacak. Dava cuma günü görülecek. Çok üzgünüm. Eşimden severek ayrılıyorum. Ama üç aydır neler yaşadığımı kelimelerle anlatamam. Her gün ağlıyorum. İki çocuğum olmasaydı bunlara katlanabilir miydim onu da bilmiyorum. Evliliğim benim yanlışım yüzünden değil eşimin yanlışı yüzünden bitiyor. Aslında evliliğimiz üç ay önce bitti ama ben ancak kabullenebildim. Bundan sonra da evliyken olduğu gibi hayatımı düzgün bir şekilde yaşamaya devam edeceğim.” 

 

 

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