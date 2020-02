Seçkin Piriler: İnsanların dünyalarını ve hayallerini başlarına yıkarak mutlu olamazsınız

Türkiye’nin köklü gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen şarkıcı Seçkin Piriler, "En büyük hayallerimden biri bir rock albümü çıkarmak” dedi. Eski eşi Tangöze’nin beraber olduğu şarkıcı Kıvılcım Ural’ın "Kötü kadın değilim, suçlu aşk” sözüne de tepki gösteren Piriler, "İnsanların dünyalarını ve hayallerini başlarına yıkarak mutlu olamazsınız. O mutluluk ancak pozlarda oluyor” yorumunu yaptı.

Posta’dan Alev Gürsoy Cinmen’e konuşan Piriler’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Kötü zamanlar geçirdin. Peki, şimdi hayat nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?

Şu an iyiyim ama geçmiş zordu. Son yıllarda anlayamadığım çok şey yaşadım. Bazen şoktan bazen de çocuklarım için sustum. İnsanlar yaralamak için bana saldırdı. Kimseye pirim vermek istemedim. Hep geleceğimi ve çocuklarımı düşünürüm. Ama en önemlisi şu: İlahi adalete inanıyorum. Kötülük yapan kötülük bulur. Benim başım dik, alnım ak, kalbim temiz ve kafam rahat çünkü kimsenin canını yakmadım. Ama benim canımı yaktılar.

Yaşadıkların sana ne öğretti?

Duygusal anlamda başıma asla gelmez diye düşündüğüm şeyler yaşadım. Akla gelmeyen başa geliyormuş bunu öğrendik. Bunu atlatmak hiç kolay olmadı. Sevdiğim bir adamdan ayrıldım, çocuklarım beni ayakta tuttu. Yaşadıklarım bana şunu öğretti: Hayatta hiç ummadığım anda ummadığın şeyler başına gelebiliyormuş. Her şeyi umun, bekleyin. Çünkü ben gerçekten aldatılmaya ihtimal bile vermiyordum. Bunlara her zaman hazırlıklı olmak gerekiyormuş. Ben hazırlıksızdım. Yine de anlayamasam da anlamaya çalıştım. Yaşadıklarım her şeye rağmen ayakta durmayı ve dimdik yaşamayı öğretti bana. En önemlisi kimseyi kendinden fazla çok sevmemeyi. Çünkü ben sevmiştim.

Ben ‘duygusal haksızlık’ dedim ama yaşadıklarını sen nasıl tanımlarsın?

Yaşadıklarımı şöyle tanımlıyorum: İyiler her zaman kaybeder sözünün doğrulaması gibi ne yazık ki. Şimdiye kadar hep bunu gösterecek olaylar yaşadım.

Dışarıdan göründüğün kadar güçlü müsün sahiden?

Güçlü olmak zorundayım. İki çocuğum var çünkü. Kendi kendime kaldığımda tabii ki çok üzülüyorum. Çocuklarımı Kaan ile birlikte büyütmek isterdim. Olmadı. Ama çocuklarımıza bunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Sonuçta ebeveynlerin bencilliklerini çocuklar çekmek zorunda değil. Çocuklarım için her daim güçlü durmak zorundayım, başka çarem yok.

Sen çocuklarına yaşadıklarını belki yansıtmıyorsun ama onlar bir şeyler olduğunu hissetmiyor mu?

Bu olay kuşkusuz onları da etkiledi. Onlara yansıtmamak için ağlarken gülmeyi öğrendim. İçim alev alev yanarken “Her şey yolunda” demeyi öğrendim. Çocuklarıma sarılarak yaralarımı sarmakta ustalaştım. Ama ne yazık ki o yaralar bazen kanayabiliyor.

Seçkin Piriler’in yaşadıklarını birkaç cümle ile özetlesek ne anlatırsın? İnsanlar seni nasıl tanımalı?

Bence beni, benim gibi kalbi güzel insanlar tanımalı. Çünkü kötü kalpli insanlar beni çok incitiyor. Kötü kalpli insanların beni anlayabilmesi mümkün değil. Benim doğallığımı ancak benim gibi insanlar anlar. İnançlı biriyim ve sadece Allah’ın adaletine güveniyorum. Kötülük yapan herkesi Allah’a havale ediyorum.

Bu hikayede seni en çok yaralayan şey ne oldu?

Tabii ki aldatılmak. Hiç kimse evlenirken aldatılacağını, evliliğinin böyle biteceğini tahmin etmez. Böyle bir şeyi aklımın ucundan geçirmezdim.

En çok kime kızgın ya da kırgınsın?

Kızgınlık geçer kırgınlık kalır... Buradan basın mensuplarına söylemek istediğim bir şey var: Lütfen çocuklarımı magazin malzemesi yapmayın. Bunu hak etmiyorlar.

“Neden başkasının başına gelmedi de benim başıma geldi” dedin mi?

Benim başıma neden geldiğini sorguladım ama neden başkasının başına gelmedi demedim, demem de. Ben tanınmış bir insan olduğum için bu durum çok konuşuluyor ama kim bilir benim gibi acılar çeken ne kadar çok kadın vardır. Aldatılan kadın sayısı o kadar çok ki... Mesela Instagram’da bir yığın takipçim var, hepsi bana destek. Birçoğu da benim yaşadığım olayların benzerini yaşamış hatta beni örnek alanlar var. Eğer duruşumla bir insanın bile hayatında umut ışığı olabiliyorsam ne mutlu bana.

Bir röportajında Kıvılcım Ural dedi ki “Kötü kadın değilim, suçlu aşk.” Bu sözler sana ne hissettiriyor?

İhanette iki suçlu vardır: Aldatan ve eylemi birlikte gerçekleştirdiği kişi. İnsanların dünyalarını ve hayallerini başlarına yıkarak mutlu olamazsınız. O mutluluk ancak pozlarda oluyor.

İş konusunda neler yapmayı düşünüyorsun?

Çalışmayı çok seviyorum. İstanbul’a döndüğümde görüşmelerim var. Kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. En büyük hayallerimden biri bir rock albümü çıkarmak. İçimde hep uhde kalmıştır bu ve bu hayalimi gerçekleştireceğim. Sahneye çok yakışacağımı düşünüyorum. İnsanlar benim sesimi bilmiyor; gayet iyidir. Oyunculukla ilgili de kendimi kanıtlayabileceğim birkaç proje geldi. İstanbul’a gidince netleşecek.