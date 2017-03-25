Seçkin Piriler: Kaan ve Kıvılcım'ın ilişkisi bitti

Seçkin Piriler, eski eşi Kaan Tangöze ve sevgilisi Kıvılcım Ural'ın ayrıldığını iddia etti.

Cihangir'de Kıvılcım Ural ile bir mekanda karşılaşan oyuncu Seçkin Piriler konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bakın göreceksiniz ben bir ay veriyorum, bir ay sonra ilişkileri bitecek, bu kadın o yolda, reklam yolunda, Kaan'ı da bırakacak, sonra başka biriyle reklam için uğraşacak, kim bilir Kaan'ın arkasından da neler söyleyecek”

”Ben Seçkin Piriler'im, yıllardır bu piyasada olan bir insanım. Kimseyi kullanmadım bir yerlere gelmek için, biz Kaan ile beş yıl flört ettik ve bir kare bile fotoğrafımız yok bunu iyi düşünmek lazım, ama diğer insanlar dikkat ederseniz 1.5 yıldır magazinde. Ben nasıl bir karaktermişim başkaları nasıl karakter, ben başka bir karakterim. Zaten benim yaşadığım iki kişilik bir olay bunu bir arada yaparak beni aldattılar.”

“Ben aslında hala Kaan'ı unutamadığım gibi konulardan çok rahatsız oluyorum. Ancak gözüme sokuluyor ve soru soruluyor, ama bazı sorular öyle bir bam telime vuruyor ki içimden cevaplamak geliyor"

"Benim iki tane çocuğum var ve karşı taraf tarafından kullanılıyoruz. Bugün ben kullanılacağım, yarın Kaan'ı kullanacak, ondan ayrılacak başkasını kullanacak, bu belli bir şey, bu bilerek yapılan bir şeyi Kaan'da kullanılıyor bunlar hoş değil gerçekten. Ben çok büyük acılar çektim ve buna rağmen var olmaya çalışıyorum ama birileri karşıma geçip gazetecilere haber veriyor, beni kullanıyor”

“Benim öngörülerim iyidir, ben onların ilişkilerinin bittiğine inanıyorum, o birkaç kere zorla Kaan'ı sizin karşınıza çıkarır, size de haber verir, reklam yapmak için, ben Kaan'la on sene aynı yastığa baş koydum, çok iyi biliyorum onların ilişkisi bitti istediği kadar zorlasın”