Seçkin Piriler: Kaan’a rahat battı ve beni aldattı

Yeni sezonda bir diziyle ekranlara dönmeye hazırlanan Seçkin Piriler, Kaan Tangöze tarafından aldatılmasını ve pişmanlıklarını anlattı.

NTV'nin haberine göre, yaşadıkları yüzünden aşka küsmediğini söyleyen Piriler, tekrar aşık olup evlenebileceğini söyledi.

“Bu kötü dönem bana ayrılık acısının nasıl bir şey olduğunu veya birini kaybetmenin, sevdiğin birinin ölmesinin ne kadar acı olduğunu öğretti” diyen Piriler, evlenip oyunculuk kariyerine ara vermekten dolayı pişman olduğunu söyledi.

“İşlerime devam etmediğim, biri için her şeyden vazgeçtiğim için, fedakarlıklar yaptığım için çok pişmanım” diyen Piriler, Vatan’dan Melis Güvenç’e verdiği röportajda, “Birçok kadın benim yaptığımı yapıyor ama yapılmaması gerekiyormuş. Çünkü yaptıklarınızın kıymeti bilinmiyor. O dönemde çok dizi teklifi geldi ama bir şekilde vazgeçirildim, çalışmamaya ikna edildim” dedi.

“Aldatılmak çok kötü bir duygu” diyen model ve oyuncu, “Galiba bu, kadınların kaderinde var. Erkekler bunu yaparken eşinin veya sevgilisinin ne güzelliğine, ne başarısına ne de iyiliğine bakıyor. Herhalde bir zaman sonra rahat batıyor ve aldatıyor. Bence Kaan’da böyle oldu” şeklinde konuştu.

“Kaan onu asla bırakabileceğimi düşünmüyordu” diyen Piriler, “Çünkü ben onu ilk gördüğümde aşık oldum ve kendimi ona teslim ettim, beraber bir hayat kurduk. Sonrasında ise bir gazete haberi ile o hayal aleminden uyandım. Evliliğimden pişman değilim çünkü çok güzel anlar yaşadık” dedi.

Kaan Tangöze ile evliliği boyunca bir sorunları olmadığını söyleyen Piriler, şunları anlattı:

“Gayet mutlu, belli bir rutine oturmuş bir hayatımız vardı. Hiç kavga bile etmezdik. Keşke kavga etseydik, o zaman sorunumuz ortaya çıkar, halletmeye çalışırdık. Zaten kendisi de sorduğumda bunu söyledi. Hiçbir sorunumuz yok dedi.”

Tekrar aşık olsa işine ara vermeyeceğini söyleyen Piriler, “İlişkiye, aşka, evliliğe mesafeli değilim. Hayatıma biri girsin ve aşık olayım çok isterim. Hayatımda şu an bana bunları düşündüren biri yok. Sevgilim olursda emin olun elini bırakmadan, saklanmadan herkese göstereceğim. Bekar bir insanım, kimseden bir çekincem yok. Ama asılsız bir şekilde biriyle adımın çıkmasına çıldırıyorum” ifadesini kullandı.

Çocuklarının Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural’la görüşmediğini söyleyen Piriler, “Çocuklarımı tanımıyor ve tanımayacak. Eğer başka şartlarda ilişkileri başlasaydı böyle tepki vermezdim. Daha ılımlı bakardım. Ama canımı yaka yaka böyle şeyler yaptıkları için asla müsaade etmem. Kaan kötü biri değil, çocuklarımın babası, Türkiye’deki en iyi müzisyenlerden. Çocuklarım babalarıyla gurur duyacaklar. Ama keşke böyle bitmeseydi, her şey daha farklı olabilirdi” dedi.