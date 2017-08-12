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Seçkin Piriler: Kaan'la yatakta her şey çok iyiydi

Seçkin Piriler, Kaan Tangöze'nin kendisini aldattığı Kıvılcım Ural için "Eski zamanda yaşasaydık malum şahıs kumam olacaktı" dedi

12 Ağustos 2017 20:51

Seçkin Piriler, kendisini Kıvılcım Ural’la aldattığı gerekçesiyle boşandığı eski eşi ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze için “Son ana kadar yatakta her şey çok iyiydi” dedi. Piriler, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan olaylarından olan aldatma konusunda da  "Kaan boşanmayı hiç istemedi. Eski zamanda yaşasaydık malum şahıs kumam olacaktı" ifadelerini kullandı.

Posta’ya konuşan Piriler, Kaan Tangöze’nin kendisini aldattığını hiçbir zaman hissetmediğini belirterek şöyle konuştu:

“Son ana kadar yatakta her şey çok iyiydi. Hatta beni aldattığını gazeteden öğrenmeden üç gün önce Bodrum'da oteldeydik, her şey harikaydı. El ele, göz göze, diz dizeydik. Kaan gelince çocuklardan önce beni öperdi. Üçüncü çocuğu istiyordu. ‘İki erkeğin yanına bir kız yakışır’ diyordu. Bizi tanıyan herkes biliyor bunları. Her şeyimiz yerli yerindeydi, ayrıca Kaan benden boşanmayı hiç istemedi, eski zamanlarda yaşasaydık eğer malum şahıs kumam olacaktı.”

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