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'Seçim sonucuna itiraz eylemi'nde sol gözünü kaybetti

Birecik'de seçim sonucu protestoları sırasında 15 yaşındaki bir çocuğun polisin attığı gaz fişeği ile sol gözünü kaybettiği bildirildi

03 Nisan 2014 14:51

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz eden BDP'lilerin gösterileri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin 15 yaşındaki N.K.'nin sol gözünü kaybetmesine neden olduğu bildirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, olayın sorumlularının ortaya çıkarılmasını istedi. İlçede AKP adayının kazandığı açıklanan seçimin ardından BDP'liler usulsüzlük iddiasıyla gösteriler yapmıştı.

Son bir yıl içinde en az 50 kişinin gözünü kaybetmesine neden olan gaz fişeklerinin hedef gözetilerek kullanılmasını "halkın demokratik gösteri hakkından vazgeçmesini sağlamaya çalışma girişimi" olarak değerlendiren Tanrıkulu, "Ancak tüm bu hukuksuz engellemelere rağmen yurttaşlar temel haklarını ısrarla talep etmeye devam ediyor, edecektir de. AKP hükümetinin bu hukuksuz uygulamaları karşısında N.K’nin gözünü kaybetmesine neden olan sorumluları ortaya çıkarmasını beklemiyoruz. Ancak hukuka saygılı yargıçların bu olayı derhal incelemesi ve çocuk yaştaki N.K.’nin gözünü kaybetmesine neden olan sorumluları ortaya çıkarmasını beklemek en tabii hakkımızdır" dedi.

Tanrıkulu ayrıca, Ceylanpınar'daki protestolarda da iddiaya göre halkın üzerine kullanım tarihi geçmiş gaz bombaları atıldığını, bu bilinçli olarak yapılıyorsa, doğrudan yurttaşların hayatlarına kast edildiğini söyledi.

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