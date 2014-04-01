Siyasi partiler hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz etti?

30 Mart seçimlerinin ardından pek çok il ve ilçede seçim sonuçlarına itiraz ediliyor. Özellikle seçimlerin başa baş geçtiği bölgelerde seçim tutanaklarının yanlış işlendiği, oy pusulalarının yakıldığı veya çöpten çıktığı gerekçesiyle YSK’ya itiraz eden siyasi partiler YSK tarafındfan açıklanacak kararı bekliyor.

YSK'nın açıklayacağı karara göre kazanan adayların değişebileceği yerler şöyle:

Ankara

CHP adayı Mansur Yavaş ile AKP adayı Melih Gökçek arasında kıyasıya yarış vardı. Kesin olmayan sonuçlara göre Gökçek seçimi kazandı. Ancak hem CHP’den hem AKP’den itiraz var. CHP’li Mansur Yavaş, usulsüzlükler nedeniyle CHP Genel Merkezi'nde 500 kişilik bir ekip kurulduğunu ve 12 bin 400 sandığın tek tek incelendiğini söyledi. Yavaş, “Ben özel dilekçe verdim Yüksek Seçim Kurulu'na. 500 kişi çalışıyor şu anda. Ankara'nın oyuna sahip çıkıyor” dedi.

Yenimahalle'de de seçim sonuçlarına itiraz eden ve oyların tekrar sayılmasını isteyen CHP'liler sabahın erken saatlerinde Yenimahalle İlçe Seçim Kurulu önüne geldi. Ankara'da Çankaya oyları ise Seyranbağları Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesinde sayılıyor. Bir grup vatandaşın da okul önünde bekleyişi sürüyor. Ayrıca Ankara için saat 14.00’da YSK önünde toplanma çağrısı var.

Gökçek de sonuca itiraz edeceğini söyledi: “Ankara'da 90 binden fazla oyun iptal edildi. Bu 3 puan anlamına geliyor. Bizim tespitimize göre 70 bin oy bize ait olan oy.”

İstanbul

AKP 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçlarıyla ilgili İstanbul Kartal'da itirazda bulundu. Grup Başkanvekili Belma Satır, milletvekilleri Erol Kaya ve Metin Külünk İlçe Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi vermeye geldi. AKP Grup Başkanvekili Belma Satır, "325 sandığa itiraz etmiş bulunuyoruz. Bir kısım oy sandıkları vaktinden önce açılıp, bazı düzeltmeler yapılmıştır. Bir kısım seçmene eksik oy pusulası verildiği bize bildirilmiştir" dedi.

Üsküdar'da ise resmi olmayan sonuçlara göre az bir farkla seçimi kaybeden CHP, sonuçlara itiraz etmeye hazırlanıyor.

Adana

AKP, yüzde 1,7 oranında oy farkıyla kaybettiği Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde birçok sandığın yeniden sayılması için itirazda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu da, MHP 'li Hüseyin Sözlü'nün Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı seçimlerle ilgili itirazlarıyla ilgili gelişmeleri izlemek için Adana'ya geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini MHP 410 bin 370 oyla kazanırken, AKP'nin oyu ise 390 bin 132 oldu.

Kütahya

AKP adayı Kamil Saraçoğlu'nu resmi olmayan sonuçlara göre Kütahya Belediye MHP kanadında 5 bin 178 geçersiz oy kullanılması ve bir sandığın açılmaması üzerine MHP adayı Prof. Dr. Alim Işık, seçime itiraz edeceklerini ve sayım işlemlerinin yeniden yapılmasını talep edeceklerini ifade etti.

Antalya

CHP, il genelinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kullanılan oyların tamamının yeniden sayımı için 19 ilçenin ilçe seçim kurulları ve İl Seçim Kurulu'na yarın itiraz edecek.

Seçim günü akşamı Kepez 2 İlçe Seçim Kurulu'nda iki parti arasında yaşanan tartışmanın ardından CHP Antalya İl Başkanlığı'nda avukatlardan bir komisyon oluşturuldu. Komisyon üyeleri birleştirme tutanakları olmadan oyların sisteme girişinin yapıldığı gibi çeşitli usulsüzlükler olduğu gerekçesiyle yapılacak itirazlarda, il genelinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan tüm oyların yeniden sayımını isteyecek.

İzmir

CHP Selçuk, Torbalı, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde, AKP ise Bayındır ve Karabağlar ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etti. AKP il teşkilatı yöneticileri ve avukatları ise Bayındır ile Karabağlar'da ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

Ceylanpınar (Şanlıurfa)

BDP 'li belediye başkanı İsmail Arslan'ın 755 oy farkla başkanlığı AKP adayı Menderes Atilla'ya kaptırması ilçede gerginliğe yol açtı. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığını öne süren BDP'liler İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ederken, yüzlerce BDP üyesi de Kaymakamlık önünde oturma eylemi başlattı.

Gevaş (Van)

Yerel seçim sonuçlarına göre AKP adayı Sinan Hakan'ın 7 oy farkla kazanmasına BDP'liler itiraz etti. İlçedeki 78 sandıktan AKP Adayı Sinan Hakan'a 6461, BDP adayı Basri Aslan'a ise 6454 oy çıktı. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu'na BDP'nin yaptığı itiraz üzerine sandıkların yeniden sayılmasına karar verildi.

Yalova

İl Seçim Kurulu Müdürü Ali Karadağ Yalova'da belediye başkanlığı seçimlerini 1 oy fark ile AKP'nin kazandığını duyurdu. Bunun ardından CHP ve AKP sonuçlara karşılıklı itirazlarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, birleştirilme tutanaklarında hata yapıldığını savundu.

AKP Yalova Milletvekili Temel Coşkun ise “Biz 1 oyla geçtik. Şu anda hala geçerli olan o. Şu anki bizim hesabımıza göre, yaptığımız son incelemeye göre bizim aldığımız oyları başka partiye gitmesiyle arada 106 oyluk bir fark var. Bize göre 106 oyla seçimin galibiyiz öndeyiz” dedi.

YSK tarafından yapılan açıklamada itirazların kabul edildiği, ve oy sayımlarının tekrar yapılacağı duyuruldu.

Ağrı

Ağrı Belediye Başkanlığı seçimini 10 oy farkla BDP'li Sırrı Sakık'a kaptıran AK Parti adayı Hasan Arslan seçim sonucuna itiraz etti.

Ağrı Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Hasan Arslan 20 bin 590, BDP adayı Sırrı Sakık ise 20 bin 600 oy aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, sayım sırasında yaklaşık 2 bin oyun geçersiz sayıldığını ileri sürdü. İtiraz dilekçesini merkez İlçe Seçim Kurulu başkanlığına verdiklerini belirten Abbas Aydın, "İtirazlarımız seçimin sonucunu etkileyecek niteliktedir" dedi.