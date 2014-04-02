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Dünya
Deutsche Welle

Seçim öncesi intihar saldırısı

Kâbil’deki içişleri bakanlığı binasına saldırı düzenlendi. Hafta sonu yapılacak seçimler öncesi Afganistan’da tansiyon yüksek.

02 Nisan 2014 17:29


Taliban'ın hafta sonu yapılacak seçimlere engel olmak için saldırı tehdidinde bulunmasının ardından, başkent Kabil'deki içişleri bakanlığı binasına intihar saldırısı düzenlendi.

Bir intihar saldırganının bakanlık girişinde üzerindeki patlayıcıları ateşlediği belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Askeri üniforma giyen bir intihar saldırganı üzerindeki patlayıcıları ziyaretçilerin arasında patlattı. Patlama sonucu çok sayıda polis memuru yaralandı” denildi.

İlk belirlemelere göre, patlamada en az 4 polis memuru hayatını kaybetti.

Muhammed Kerim adlı görgü tanığı, kapıya doğru yürüdüğü sırada patlamanın şiddetiyle geriye savrulduğunu söyledi. Polis, çevredekileri güvenli bir odaya götürdü.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, patlamadan bir kaç saat önce Afganlara seçimlerden uzak durması uyarısı yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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