Arınç: AA Genel Müdürü seçim gecesi AKP'ye uğradı, bunda ne olabilir?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, seçim gecesi AA Genel Müdürü Kemal Öztürk'ün AKP Genel Merkezi'ne gittiği iddialarıyla ilgili "Ajansın başındaki Genel Müdür Sayın Kemal Öztürk, o akşam bir 15 dakikalığına AK Parti Genel Merkezi'ne uğramıştır. Bunda ne olabilir? Sayın Kemal Öztürk devlet memuru değil, devlet memuru statüsünde değil. Sarı basın kartı sahibi serbest bir gazeteci, yıllardan beri gazetecilik yapıyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, seçim gecesi AA Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi’nde parti yöneticileri ve bakanlarla birlikte değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ulusal ajansımız Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını ilk defa sandık başlarından ve öncelikle haber olarak sundu. Bunların ne kadar objektif olduğu, ne kadar doğru ve isabetli olduğu da sonuçlar açıklandığında ortaya çıktı. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve partinin ileri gelenleri, ulusal ajansımız Anadolu Ajansını yersiz şekilde itham etmeye, suçlamaya kalktılar. Bunları doğrusu hiç isabetli bulmuyorum. Bunlar tamamen spekülasyonlara yönelik ajansımızı ve sonuçları bir şekilde geçersiz kılmaya yönelik çabadır. Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ve partinin ileri gelenleri, ulusal ajansımız Anadolu Ajansını yersiz şekilde itham etmeye, suçlamaya kalktılar. Bunları doğrusu hiç isabetli bulmuyorum. Bunlar tamamen spekülasyonlara yönelik Ajansımızı ve sonuçları bir şekilde geçersiz kılmaya yönelik çabadır.

O ajans da devreye girdi

Özellikle bir gazetenin attığı başlıklara inandılar. Onun manipülasyonuna kandılar ve başarısızlıklarını örtme çabası içerisinde Anadolu Ajansımızı kötülemeye çalıştılar. Öncelikle ilk haberler Anadolu Ajansı'dan geldi. Sonra da diğer ajans, özel bir ajansı kast ediyorum yani şu anda devletle, hükümetle kavgalı, belli bir yapıyla doğrudan ilişkili olduğu bilinen ajansın haberlerinin Anadolu Ajansı ile ayrık olduğunu ifade ediyorlar. Bu olabilir. Öncelikle haberlerimizi verdik. Sonra bahsettiğim ajans da devreye girdi. Onların haberleriyle biz 2-3 saat sonra aynı noktaya gelmiş olduk. Yani Anadolu Ajansı'nın haberlerinin doğruluğunu hem özel ajans hem bütün gazete ve televizyonlar kabul etmek 'durumunda kaldılar.

'Gülünç, saçma iddia'

Güya AK Parti'nin lehine çıkıyor olması o partinin seçmenlerini sevindirdiği kadar oy atmaya gidenleri de etkilemiş ve onlar büyük bir moral bozukluğu içerisinde CHP'ye oy vermemişler. Bu kadar gülünç, bu kadar saçma bir iddianın arkasını, bir parti sözcüsü veya partinin ileri gelenleri, nasıl saklanabilir. Yani bunun aksini de şöyle düşünmek mümkün, diğer özel ajans da öyle haberler vermiş ki güya bizim seçmenimiz de bundan etkilenmiş, AK Parti'ye oy vermekten caymış. Yani mefhumu muhalifinden böyle anlaşılabilecek bir konuyu gülünç olduğunu kabul edip bir kenara atmak yerine, günlerden beri bunun üzerine spekülasyon yapmaya kalkıyorlar. Biz bin 500 haberci ve sandık başında da sonuçları bize ulaştıracak 95 bin kişilik bir haber ağıyla bu işi yaptık."

'O bir gazeteci'

Taraf gazetesinin haberlerine bakılırsa, Ajansın başındaki Genel Müdür Sayın Kemal Öztürk, o akşam bir 15 dakikalığına AK Parti Genel Merkezi'ne uğramıştır. Bunda ne olabilir? Öncelikle bu gafiller şunu iyi bilmeli, Sayın Kemal Öztürk devlet memuru değil, devlet memuru statüsünde değil. Sarı basın kartı sahibi serbest bir gazeteci, yıllardan beri gazetecilik yapıyor. Bir şirket olan AA'nın başında da devlet memuru sıfatı olmadan çalışmalarını sürdürüyor. O, 15 dakikalığına AK Parti Genel Merkezine uğramışsa bunu çok özel bir haber olarak ortaya koyan gazetenin bu 15 dakika içinde Kemal Öztürk'ün ne yaptığını, kimlerle görüştüğünü, bu haberleri speküle etmek için nasıl bir çabanın içerisinde olduğunu da bilmesi lazım. Eğer buna imkanları varsa bunu da açıklasınlar, yok sadece Genel Merkeze uğramak bizim bildiğimiz kadarıyla bir serbest, sarı basın kartı sahibi gazeteci için bir eksiklik değil. Bence yapılması gereken de bir iştir.

'Başarılı buluyorum'

Ben biliyorum ki Sayın Kemal Öztürk, gazeteci sıfatıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun mitinglerini de izlemiştir. Devlet Bahçeli'nin gittiği büyükşehirdeki mitingleri de kendi gözlemleri olarak izlemek imkanı bulmuştur. Bir gazetecinin bundan daha doğal bir çabası olabilir mi? Genel Merkeze herkes uğrayabilir. Genel Merkeze herkes gazetecilik içgüdüsüyle hareket ederek gitmiş de olabilir. Dolayısıyla bunu da sanki suçmuş gibi ortaya koymaya çalışanların madem gittiğini biliyorsunuz, biz de inkar etmiyoruz, o zaman ne yaptı da size göre bir suç işledi, bunu da ortaya koymaları gerekir. Ancak ben şunun şahidiyim ki Sayın Öztürk, 20 saat boyunca Ajansta Türkiye'den gelen haberlerin bizzat başında bulunmuş, arkadaşlarımızın bu haberi geçmelerine, özellikle yabancı ajanslara yönelik çalışmaları ve Türkiye'deki bu işe abone olan bütün gazete, televizyon kanallarına, ajans kanallarına işin servis edilmesine 20 saat uykusuz kalmak suretiyle de bizzat nezaret etmiştir. Ben Sayın Genel Müdürü çalışmalarından doğrusu çok başarılı buluyorum ve AA'nın ilk defa başardığı bu seçim sonuçlarını sandık başından haber verme yönündeki gayretlerini de tebrik ediyorum."

Gürsel Tekin'in sözleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, seçim gecesi AA Genel Müdürü Kemal Öztürk’ün seçim sonuçlarını AK Parti Genel Merkezi’nde parti yöneticileri ve bakanlarla birlikte değerlendirdiğini ileri sürmüştü.